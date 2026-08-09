РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1

Закончился матч 3-го тура РПЛ между «Рубином» и «Оренбургом».

Встреча проходила в Казани и закончилась вничью со счетом 1:1.

«Рубин» набрал четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице, «Оренбург» с тем же количеством очков располагается строчкой выше.