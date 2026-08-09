РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1

Закончился матч 3-го тура РПЛ между «Рубином» и «Оренбургом».
Встреча проходила в Казани и закончилась вничью со счетом 1:1.
«Рубин» набрал четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице, «Оренбург» с тем же количеством очков располагается строчкой выше.
Россия. Премьер-лига. 3 тур
Рубин - Оренбург - 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 - Э. Ценов, 48; 1:1 - А. Татаев, 60 (в свои ворота).
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Оренбург
Евгений Ставер
0%
Илья Самошников
0%
Денил Мальдонадо
0%
Игор Вуячич
0%
Егор Тесленко
0%
Андерсон Арройо
0%
Илья Рожков
0%
Игнасио Сааведра
0%
Велдин Ходжа
0%
Руслан Безруков
0%
Назми Грипши
0%
Максим Игнатьев
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Угочукву Иву
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Александар Юкич
0%
Даниил Кузнецов
0%
Жак Сиве
0%
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Максим Сивис
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Богдан Овсянников
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Эмил Ценов
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Джон Алекс Паласиос
0%
Евгений Болотов
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Дамиан Пуэбла
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Ренат Голыбин
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Руслан Куль
0%
Дмитрий Рыбчинский
0%
Гедеон Гузина
0%
Данила Ведерников
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Егор Назаренко
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Андрей Касаджиков
0%
Алешандре Жезус
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Источник: «Бомбардир»