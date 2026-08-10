Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о матче 3-го тура РПЛ против «Краснодара».

Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась поражением красно-белых со счетом 1:2.

На гол Манфреда Угальде краснодарцы ответили забитыми мячами Лукаса Оласы и Жоау Батчи.

«Краснодар» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с шестью очками располагается на третьей строчке.

«Мы начали с хорошей энергии, но, к сожалению, добиться нужного результата нам сегодня не удалось. Очень жаль. Сейчас нужно уже готовиться к следующей игре.

Мы быстро начали, один гол забили, там уже буквально 10 минут прошло – и было два еще гола. Очень много эмоций. Конечно, мы должны были лучше контролировать эту игру. После забитого гола мы верили в то, что можем забрать три очка, но не удалось.

Согласен с тем, что второй тайм был другим. «Краснодар» вышел на поле защищать результат, сохранять счет. Поэтому игра была больше на контратаках. Тем не менее, у нас были хорошие моменты, но не смогли их реализовать. Игра была достаточно равная», – сказал Угальде.