Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Краснодара».

Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась поражением красно-белых со счетом 1:2.

На гол Манфреда Угальде краснодарцы ответили забитыми мячами Лукаса Оласы и Жоау Батчи.

«Краснодар» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с шестью очками располагается на третьей строчке.

«Краснодар» одолел «Спартак» 2:1! Играли две неплохие команды, «Краснодар» был лучше сегодня! Молодцы все!

И я всегда говорил, что нам всем нужен сильный «Спартак», а «Краснодар» и в этом сезоне будет бороться за чемпионство!» – написал Губерниев.