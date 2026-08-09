Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас поделился впечатлениями от победы над «Зенитом».

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и закончилась поражением сине-бело-голубых со счетом 1:2.

На гол Максима Глушенкова дебютанты РПЛ ответили дублем Артура Гарибяна.

Это первая победа «Родины» в истории чемпионата России.

«Мы приехали сюда, чтобы добиться положительного результата. Мы еще находимся на стадии адаптации к РПЛ. Эти три очка также помогут нам адаптироваться. На таком стадионе и против такого соперника сложно играть с мячом, но в первом тайме мы старались контролировать мяч. «Зенит» нам забил гол после того, как мы попытались разыграть мяч. Во втором тайме мы продолжили это делать, но без глупых потерь.

Гарибян растет каждый день. Он заслужил эти два гола. Думаю, что это повлияет на будущий выбор состава», – сказал Диас.