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  • Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»

Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»

9 августа, 19:25
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин отреагировал на момент из матча 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Родиной» (1:2).

  • Встречу обслуживал главный судья Игорь Капленков.
  • В конце первого тайма он зафиксировал нарушение правил защитника «Зенита» Нино на форварде «Родины» Иване Тимошенко, однако затем назначил спорный мяч.

«Удивительно видеть в РПЛ такие моменты. Судья фиксирует фол Нино, а дальше у него пошел мыслительный процесс: если это фол, то это красная карточка за лишение возможности забить, либо желтая карточка за срыв перспективной атаки. Он думает и потом отменяет свое решение, отменяет этот штрафной удар, потому что, наверное, кто‑то ему подсказал, видимо, ассистент.

Это не фол, соответственно, судья ошибся изначально с назначением штрафного. Он вышел из этой ситуации, отдав мяч «Зениту» спорным мячом. По правилам он имел на это право. Показалось, что Нино задевает ногу, но мы видим на повторе, что бразилец всe‑таки вытыкает носочком этот мяч.

В этом ничего страшного нет, это рабочий момент. Просто вы когда‑нибудь видели такое на высоком уровне, чтобы такие опасные штрафные отменяли? Как правило – нет. Но судья не испугался исправить свою же ошибку и имел на это полное право. Поэтому из этого эпизода он вышел более‑менее достойно», – сказал Лапочкин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Родина Зенит Лапочкин Сергей
Комментарии (4)
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paracetamol
1786293412
А судьи кто?
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Иван Петров 1986
1786293604
Если бы была другая команда, то он бы не отменил.
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alefreddy
1786293956
Мюллер во гневе
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