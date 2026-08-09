Миранчук отреагировал на появление Овечкина на матче «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук оценил присутствие Александра Овечкина на игре с «Динамо Мх».

Российский хоккеист «Вашингтона» нанес символический удар по мячу перед игрой 3-го тура РПЛ.

«Овечкин был в раздевалке, он до сих пор фотографируется в раздевалке. Это хорошая история – прийти и поддержать команду. Мы таким гостям рады. Приятно было себя показать перед ним. Я даже отдал Овечкину свою майку, вроде как для его сына», – сказал Миранчук.