Миранчук отреагировал на появление Овечкина на матче «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук оценил присутствие Александра Овечкина на игре с «Динамо Мх».
Российский хоккеист «Вашингтона» нанес символический удар по мячу перед игрой 3-го тура РПЛ.
«Овечкин был в раздевалке, он до сих пор фотографируется в раздевалке. Это хорошая история – прийти и поддержать команду. Мы таким гостям рады. Приятно было себя показать перед ним. Я даже отдал Овечкину свою майку, вроде как для его сына», – сказал Миранчук.
- «Динамо» победило «Динамо Мх» со счетом 3:1.
- Голы забили Тимофей Маринкин, Дмитрий Скопинцев и Антон Миранчук.
- «Динамо» одержало первую победу в сезоне и занимает восьмое место в турнирной таблице.
Источник: «Матч ТВ»