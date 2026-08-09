Аршавин вынес резкий вердикт про «Динамо»: «Состав не соответствует ожиданиям»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин оценил победу «Динамо» над «Динамо Мх».

Встреча 3-го тура РПЛ проходила на «ВТБ Арене» и закончилась со счетом 3:1 в пользу бело-голубых.

Голы забили Тимофей Маринкин, Дмитрий Скопинцев и Антон Миранчук.

«Динамо» одержало первую победу в сезоне и занимает восьмое место в турнирной таблице.

«Сандро Шварц мне симпатичен. Но мне кажется, что состав не соответствует тем ожиданиям, которые есть у руководства «Динамо» от Шварца», – сказал Аршавин.