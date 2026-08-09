РПЛ. «Динамо» одержало первую победу, обыграв «Динамо Мх» (3:1)

«Динамо» победило «Динамо Мх» в домашнем матче 3-го тура РПЛ. Встреча на «ВТБ Арене» закончилась со счетом 3:1 в пользу бело-голубых.
Голы в составе победителей забили Тимофей Маринкин, Дмитрий Скопинцев и Антон Миранчук. У махачкалинцев отличился Гамид Агаларов.
«Динамо» набрало четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.
«Динамо Мх» впервые потеряло очки и располагается на пятой строчке (6 очков).
Россия. Премьер-лига. 3 тур
Динамо - Динамо Мх - 3:1 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Т. Маринкин, 77; 2:0 - Д. Скопинцев, 79; 2:1 - Г. Агаларов, 81; 3:1 - А. Миранчук, 90+3.
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Динамо
Динамо Мх
Курбан Расулов
0%
Рубенс
0%
Максим Осипенко
0%
Давид Рикардо
0%
Хуан Хосе Касерес
0%
Даниил Фомин
0%
Тимофей Маринкин
0%
Бителло
0%
Артур Гомес
0%
Ярослав Гладышев
0%
Константин Тюкавин
0%
Дмитрий Скопинцев
0%
Данил Глебов
0%
Виктор Окишор
0%
Антон Миранчук
0%
Иван Сергеев
0%
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Тимур Магомедов
0%
Андрес Аларкон
0%
Муталип Алибеков
0%
Темиркан Сундуков
0%
Мохамед Аззи
0%
Уссем Мрезиг
0%
Марат Апшацев
0%
Егор Смелов
0%
Даниил Лесовой
0%
Никита Глушков
0%
Миро
0%
Александр Сандрачук
0%
Абдулпаша Джабраилов
0%
Ражаб Магомедов
0%
Владимир Хубулов
0%
Гамид Агаларов
0%
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Источник: «Бомбардир»