РПЛ. «Динамо» одержало первую победу, обыграв «Динамо Мх» (3:1)

«Динамо» победило «Динамо Мх» в домашнем матче 3-го тура РПЛ. Встреча на «ВТБ Арене» закончилась со счетом 3:1 в пользу бело-голубых.

Голы в составе победителей забили Тимофей Маринкин, Дмитрий Скопинцев и Антон Миранчук. У махачкалинцев отличился Гамид Агаларов.

«Динамо» набрало четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

«Динамо Мх» впервые потеряло очки и располагается на пятой строчке (6 очков).