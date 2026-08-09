Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Динамо» одержало первую победу, обыграв «Динамо Мх» (3:1)

РПЛ. «Динамо» одержало первую победу, обыграв «Динамо Мх» (3:1)

9 августа, 16:26
5

«Динамо» победило «Динамо Мх» в домашнем матче 3-го тура РПЛ. Встреча на «ВТБ Арене» закончилась со счетом 3:1 в пользу бело-голубых.

Голы в составе победителей забили Тимофей Маринкин, Дмитрий Скопинцев и Антон Миранчук. У махачкалинцев отличился Гамид Агаларов.

«Динамо» набрало четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

«Динамо Мх» впервые потеряло очки и располагается на пятой строчке (6 очков).

Россия. Премьер-лига. 3 тур
Динамо - Динамо Мх - 3:1 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Т. Маринкин, 77; 2:0 - Д. Скопинцев, 79; 2:1 - Г. Агаларов, 81; 3:1 - А. Миранчук, 90+3.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Динамо
Динамо Мх
Курбан Расулов
0%
Рубенс
0%
Максим Осипенко
0%
Давид Рикардо
0%
Хуан Хосе Касерес
0%
Даниил Фомин
0%
Тимофей Маринкин
0%
Бителло
0%
Артур Гомес
0%
Ярослав Гладышев
0%
Константин Тюкавин
0%
Дмитрий Скопинцев
0%
Данил Глебов
0%
Виктор Окишор
0%
Антон Миранчук
0%
Иван Сергеев
0%
Показать всех игроков
Тимур Магомедов
0%
Андрес Аларкон
0%
Муталип Алибеков
0%
Темиркан Сундуков
0%
Мохамед Аззи
0%
Уссем Мрезиг
0%
Марат Апшацев
0%
Егор Смелов
0%
Даниил Лесовой
0%
Никита Глушков
0%
Миро
0%
Александр Сандрачук
0%
Абдулпаша Джабраилов
0%
Ражаб Магомедов
0%
Владимир Хубулов
0%
Гамид Агаларов
0%
Показать всех игроков
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Динамо
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1786282299
У московского Динамо хороший состав, команда постепенно наберет форму.
Ответить
Просто-333
1786282376
1-й тайм:только кривоногость махачкалинцев не позволила им сделать комфортный счёт. 2-й тайм:вышел покурить:2-1. В итоге махачкалинцы сдулись. А у москвичей молодежь сделала игру. Молодцы! Тюкавин полный ноль
Ответить
knikos
1786282845
Я тебе не дал пас , потому что ты мне не дал пас" ..."Я тебе не дал пас , потому что ты косо посмотрел на меня" ... "Я косо посмотрел на тебя , потому что ты пописал в мой горшок" " ... "я ..... " Вот из-за чего Махачкала и не забила ещё в первом тайме . Второй - замены сделали своё дело . Тюкавин - отстой . Мои поздравления Москве за концовку игры !
Ответить
evgevg13
1786282998
Не хватает Махачкале мастерства. По игре в первом тайме должны были размазать москвичей, как котят. Ну а дальше всё по приметам:не забиваешь ты -забивают тебе.
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Спартак» разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
4
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
3
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
2
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
7
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
2
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
5
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
5
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Все новости
Все новости
«Пропустит почти четверть сезона»: игроку ЦСКА предрекли долгую дисквалификацию
18:26
Карседо прокомментировал возвращение Барко в строй
18:15
Пономарев описал хамский поступок Рейса из ЦСКА двумя словами
18:07
1
В «Динамо» ответили, как изменился Шварц по сравнению с первым заходом
18:00
«Сердце дрогнуло, побежал к бывшей»: Гурцкая – о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:46
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Ахмата»
17:31
В «Оренбурге» ответили на претензии, что они фарм-клуб «Зенита»
17:24
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
2
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
5
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
5
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
2
Впечатления Орлова от волевой победы «Зенита» над «Локомотивом»
15:15
2
Лещук заявил, что не жалеет о своем антиспартаковском заряде «Я никогда…»
15:10
Рейс извинился за грязь в матче с «Рубином»
14:56
2
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
1
Черданцева уличили в профнепригодности
14:25
11
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
14:21
13
Дивеев – о волевой победе «Зенита»: «Так должно быть всегда»
14:15
13
«Есть позитивные моменты»: игрок «Локо» – после поражения от «Зенита»
13:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+