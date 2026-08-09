Евсеев назвал причину поражения махачкалинского «Динамо» от московского

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев высказался о поражении от «Динамо».

Встреча на «ВТБ Арене» закончилась со счетом 3:1 в пользу бело-голубых.

У махачкалинцев единственный гол забил Гамид Агаларов.

«Динамо Мх» впервые потеряло очки и располагается на пятой строчке (6 очков).

«Соперник довел мяч до той позиции, откуда сложно не забить. Очень низко сели, а соперник до этого сделал замены. Мы думали выпустить третьего центрального защитника, но посчитали, что может быть рано.

Я бы хотел сказать о том, что мы создали много моментов, должны были забивать два или три мяча при счете 0:0. Я сейчас могу говорить все что угодно, но результат‑то отрицательный», – сказал Евсеев.