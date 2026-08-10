Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о значении победы «Динамо» в 3-м туре РПЛ.

Москвичи дома выиграли у «Динамо Мх» со счетом 3:1.

«Молодцы, динамовцы, замены сработали. Я думаю, это позитивно скажется и на уверенности, и на настрое динамовцев. Конечно, еще много над чем нужно работать, но вот эта победа над неуступчивыми махачкалинцами придаст им хорошее настроение», – сказал Аршавин.