«Динамо» отдало вратаря в аренду

Вратарь Андрей Кудравец перешел на правах аренды из «Динамо» в «Динамо Минск» до лета 2027 года.

«Андрей, добро пожаловать! Только удачных матчей и побед вместе с нашей командой!» – говорится в сообщении клуба из Беларуси.

22-летний Кудравец перешел в «Динамо» в начале 2024 года из БАТЭ. Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2028 года.

Беларус провел за основной состав «Динамо» 1 матч, в котором пропустил 1 гол. Еще в 61 игре он оставался в запасе.

На его счету 30 встреч в составе «Динамо-2», в которых Кудравец пропустил 45 голов и провел на ноль 9 матчей.

Он 2 раза играл за сборную Беларуси.

Ранее другой клуб из Беларуси «Арсенал Дзержинск», подписал 26-летнего российского вингера Дзамболата Цаллагова из «Алании».

«Белшина» рассталась с 23-летним российским вингером Тимуром Галимзяновым и заключила контракт с другим представителем РФ 20-летним защитником Даниилом Лазаревым из «Торпедо Владимир». Клуб «Барановичи» покинул 29-летний российский защитник Константин Щербаков.