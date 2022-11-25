- 28 января
- 19:49 Видео Тренер «Динамо» Мн Скрипченко обзвонил фанатов и призвал покупать абонементы
- 25 ноября 2022
- 19:31 Четыре клуба РПЛ дали предварительное согласие на участие в зимнем турнире в ОАЭ. Минское «Динамо» отказалось 2
- 28 мая 2022
- 21:50 Фанат напал на судью после матча «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо»
- 3 июня 2021
- 19:38 Минское «Динамо» подтвердило отставку Кучука 2
- 29 мая 2021
- 00:08 Football.by: Кучук подал в отставку с поста тренера «Динамо» Мн после поражения от «Руха»
- 2 апреля 2021
- 16:47 Мбенг – о побеге из «Ахмата»: «В России было холодно, непросто адаптироваться к таким условиям» 11
- 29 марта 2021
- 20:51 Фото «Ахмат» объявил о переходе Мбенга в минское «Динамо»
- 19:50 «Чемпионат»: сбежавший из «Ахмата» Мбенг перейдет в минское «Динамо» 6
- 1 сентября 2020
- 21:14 Кубок Белоруссии. «Динамо» Кучука проиграло клубу Д2 «Крумкачи» 1
- 10 июня 2020
- 21:15 Фото Экс-игрок ЦСКА, двукратный призер РПЛ Помазан перешел в «Динамо» Кучука 1
- 30 мая 2020
- 21:43 Высшая лига. «Шахтер» Вернидуба победил «Динамо»; минчане при Кучуке выиграли два матча из шести
- 23 мая 2020
- 23:05 Высшая лига. «Динамо» сыграло вничью в Витебске, при Кучуке команда победила в двух матчах из пяти
- 2 мая 2020
- 19:59 Высшая лига. «Динамо» проиграло в первом домашнем матче Кучука «Слуцку», который вышел на первое место 1
- 24 апреля 2020
- 19:58 Высшая лига. «Динамо» в первом матче Кучука победило «Смолевичи» 2
- 23 апреля 2020
- 07:51 Фото Минское «Динамо» подтвердило назначение Кучука на пост главного тренера
- 20 апреля 2020
- 15:24 «Прессбол»: Кучук возглавит минское «Динамо»
- 17 апреля 2020
- 09:40 Матч «Динамо» Мн – «Неман» посетили 317 зрителей. Вместимость стадиона – более 22 тысяч 8
- 11 апреля 2020
- 19:59 Высшая лига. «Динамо» Гуренко проиграло третий матч из четырех, уступив «Городее»
- 2 апреля 2020
- 01:18 Новиков: «Отдал бы в аренду в минское «Динамо» Филиппа и Комличенко» 9
- 1 апреля 2020
- 23:21 Фанаты БАТЭ и других клубов призвали приостановить Высшую лигу и будут бойкотировать матчи 5
- 28 марта 2020
- 18:58 Высшая лига. «Динамо» Гуренко потерпело второе поражение подряд, уступив в дерби «Минску»
- 20 марта 2020
- 21:59 Высшая лига. «Динамо» Гуренко всухую уступило в первом туре дебютанту из Бреста 3