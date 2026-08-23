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«Ислочь» – «Динамо Минск»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Беларуси 2026

23 августа 2026 9:58
Ислочь - Динамо Мн
24 авг. 2026, понедельник 17:30 | Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Динамо Минск»
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Матч 19 тура чемпионата Беларуси между «Ислочью» и «Динамо Минск» пройдет 24 августа 2026 года. Обе команды подходят к игре в отличной форме: хозяева не проигрывают в десяти из двенадцати последних матчей, гости – в одиннадцати из двенадцати последних выездных встреч. При этом в очных противостояниях преимущество полностью на стороне минчан – они не уступают «Ислочи» в одиннадцати из тринадцати последних игр и забивают в двадцати двух из двадцати четырех. Сможет ли «Ислочь» прервать эту неудачную серию и взять очки на своем поле, или «Динамо Минск» продолжит свое доминирование и укрепится в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Ислочь» постарается использовать домашнюю поддержку и свою стабильную атаку, чтобы прервать неудачную серию в матчах с «Динамо Минск». Команда забивает в одиннадцати последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,00 гола – один из лучших показателей в лиге. При этом хозяева не проигрывают в десяти из двенадцати последних встреч, что говорит о хорошем тонусе. Однако оборона «Ислочи» небезупречна: в среднем 1,00 пропущенного мяча за последние пять матчей, и они пропускают в трeх последних встречах. В очных матчах с «Динамо Минск» статистика складывается не в их пользу – всего четыре победы в 29 матчах, а в последних очных играх они часто уступают. Психологическое давление и неудачная история встреч могут стать серьeзным препятствием, несмотря на атакующую мощь.

«Динамо Минск» подходит к матчу с явным преимуществом в очных встречах и отличной гостевой формой. Команда не проигрывает в одиннадцати из двенадцати последних выездных матчей чемпионата, а в очных встречах с «Ислочью» не уступает в одиннадцати из тринадцати последних игр. В атаке гости стабильны: они забивают в двадцати двух из двадцати четырех последних матчей против этого соперника, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,60 гола. Оборона «Динамо» действует надeжно – в среднем 0,80 пропущенного мяча за пять матчей, что позволяет сдерживать атаки соперника. В стартовых турах минчане разгромили «Торпедо-БелАЗ» (4:0), а в Лиге Конференций сыграли вничью с «Брагой» (0:0). Гости имеют психологическое и статистическое преимущество над хозяевами, что делает их фаворитами даже на выезде.

Итоговый вывод: несмотря на хорошую форму и атакующую стабильность «Ислочи», «Динамо Минск» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, надeжную оборону и стабильные голы. Хозяева способны забить, но их оборона уязвима, а история встреч складывается не в их пользу. Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 29 очных матчах «Динамо Минск» одержал 16 побед, «Ислочь» – всего 4, ещe 9 встреч завершились вничью. При этом гости не проигрывают в одиннадцати из тринадцати последних очных матчей и забивают в двадцати двух из двадцати четырех. Текущая форма «Ислочи» хорошая, но против «Динамо» она часто прерывается, тогда как минчане уверенно играют на выезде и редко уступают. Это создаeт серьeзное преимущество для гостей, которые должны продолжить свою успешную серию в этом противостоянии.

Личные встречи
Побед - 5 (21%)
Ничьих - 5 (21%)
Побед - 14 (58%)
21
Забитых мячей
36
0.88
В среднем за матч
1.5
3:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
1 : 5
28.10.2017
Динамо Мн
Самая крупная ничья
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Ислочь
2 : 2
11.05.2025
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Ислочь
1 : 0
24.08.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо Мн
1 : 1
19.04.2026
Ислочь
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Динамо Мн
1 : 0
14.03.2026
Ислочь
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Ислочь
1 : 0
07.03.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Динамо Мн
2 : 1
28.09.2025
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Ислочь
2 : 2
11.05.2025
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Динамо Мн
2 : 0
28.09.2024
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Ислочь
0 : 1
12.05.2024
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Ислочь
2 : 3
06.08.2023
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Динамо Мн
3 : 0
18.03.2023
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Ислочь
2 : 2
29.10.2022
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Динамо Мн
1 : 2
02.07.2022
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Динамо Мн
2 : 1
19.09.2021
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Ислочь
1 : 3
09.05.2021
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Ислочь
2 : 1
20.09.2020
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Динамо Мн
1 : 0
17.05.2020
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Ислочь
1 : 1
06.10.2019
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Динамо Мн
1 : 0
24.05.2019
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
0 : 1
22.07.2018
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Динамо Мн
0 : 0
07.04.2018
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
1 : 5
28.10.2017
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Динамо Мн
1 : 0
16.06.2017
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
1 : 0
19.11.2016
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Ислочь
3 : 1
25.06.2016
Динамо Мн
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
33
Илья Скроботов
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
7
Александр Свирепа
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Динамо Мн
47
Андрей Кудравец
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
42
Фаваз Абдуллахи
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
80
Леонард Гвет
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
32
Тимофей Шкурдюк
ЛАЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
22
Павел Шевченко
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Серго Абрамишвили
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Динамо Мн
1
Ivan Shimakovich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
5
Даниил Душевский
ОП
23
Алексей Жечко
ЦП
10
Карен Варданян
ЦФ
9
A. Lutskovich
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Климович
25
Макаренко
33
Скроботов
3
Тихомиров
99
Юдчиц
7
Свирепа
5
Волков
29
Пацко
23
Ковалевич
19
Олалейе
10
Хващинский
3-2-2-1-2
47
Кудравец
44
Гурбан
26
Калинин
67
Бегунов
8
Селява
42
Абдуллахи
24
Вакулич
78
Соколовский
7
Малашевич
30
Джимет
80
Гвет
29
Пацко
22
Шевченко
22
Шевченко
29
Пацко
5
Волков
17
Абрамишвили
17
Абрамишвили
5
Волков
19
Олалейе
21
Журавлев
21
Журавлев
19
Олалейе
10
Хващинский
70
Бутько
70
Бутько
10
Хващинский
23
Ковалевич
11
Мартынов
11
Мартынов
23
Ковалевич
78
Соколовский
23
Жечко
23
Жечко
78
Соколовский
80
Гвет
11
Алыкулов
11
Алыкулов
80
Гвет
7
Малашевич
19
Гиберо
19
Гиберо
7
Малашевич
Остались в запасе
Ислочь
Динамо Мн
28
Александр Свирский
ВР
32
Тимофей Шкурдюк
ЛАЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
8
Антон Шрамченко
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
1
Ivan Shimakovich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ОП
10
Карен Варданян
ЦФ
9
A. Lutskovich
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
32
Тимофей Шкурдюк
ЛАЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
8
Антон Шрамченко
ЛВ
Остались в запасе
1
Ivan Shimakovich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ОП
10
Карен Варданян
ЦФ
9
A. Lutskovich
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Александр Шагойко

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Динамо Минск» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах, надeжная оборона и стабильная атака гостей, а также неудачная история «Ислочи» против этого соперника делают минчан фаворитами. Хозяева способны забить, но их защита слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо Минск» с коэффициентом 2,25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура чемпионата Беларуси между «Ислочью» и «Динамо Минск» состоится 24 августа 2026 года и начнется в 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Ислочь» – «Динамо Минск»: смотреть онлайн.

2.25
Победа «Динамо Минск»
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Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Динамо Мн Ислочь
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