Матч 19 тура чемпионата Беларуси между «Ислочью» и «Динамо Минск» пройдет 24 августа 2026 года. Обе команды подходят к игре в отличной форме: хозяева не проигрывают в десяти из двенадцати последних матчей, гости – в одиннадцати из двенадцати последних выездных встреч. При этом в очных противостояниях преимущество полностью на стороне минчан – они не уступают «Ислочи» в одиннадцати из тринадцати последних игр и забивают в двадцати двух из двадцати четырех. Сможет ли «Ислочь» прервать эту неудачную серию и взять очки на своем поле, или «Динамо Минск» продолжит свое доминирование и укрепится в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Ислочь» постарается использовать домашнюю поддержку и свою стабильную атаку, чтобы прервать неудачную серию в матчах с «Динамо Минск». Команда забивает в одиннадцати последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,00 гола – один из лучших показателей в лиге. При этом хозяева не проигрывают в десяти из двенадцати последних встреч, что говорит о хорошем тонусе. Однако оборона «Ислочи» небезупречна: в среднем 1,00 пропущенного мяча за последние пять матчей, и они пропускают в трeх последних встречах. В очных матчах с «Динамо Минск» статистика складывается не в их пользу – всего четыре победы в 29 матчах, а в последних очных играх они часто уступают. Психологическое давление и неудачная история встреч могут стать серьeзным препятствием, несмотря на атакующую мощь.

«Динамо Минск» подходит к матчу с явным преимуществом в очных встречах и отличной гостевой формой. Команда не проигрывает в одиннадцати из двенадцати последних выездных матчей чемпионата, а в очных встречах с «Ислочью» не уступает в одиннадцати из тринадцати последних игр. В атаке гости стабильны: они забивают в двадцати двух из двадцати четырех последних матчей против этого соперника, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,60 гола. Оборона «Динамо» действует надeжно – в среднем 0,80 пропущенного мяча за пять матчей, что позволяет сдерживать атаки соперника. В стартовых турах минчане разгромили «Торпедо-БелАЗ» (4:0), а в Лиге Конференций сыграли вничью с «Брагой» (0:0). Гости имеют психологическое и статистическое преимущество над хозяевами, что делает их фаворитами даже на выезде.

Итоговый вывод: несмотря на хорошую форму и атакующую стабильность «Ислочи», «Динамо Минск» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, надeжную оборону и стабильные голы. Хозяева способны забить, но их оборона уязвима, а история встреч складывается не в их пользу. Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 29 очных матчах «Динамо Минск» одержал 16 побед, «Ислочь» – всего 4, ещe 9 встреч завершились вничью. При этом гости не проигрывают в одиннадцати из тринадцати последних очных матчей и забивают в двадцати двух из двадцати четырех. Текущая форма «Ислочи» хорошая, но против «Динамо» она часто прерывается, тогда как минчане уверенно играют на выезде и редко уступают. Это создаeт серьeзное преимущество для гостей, которые должны продолжить свою успешную серию в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Динамо Минск» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах, надeжная оборона и стабильная атака гостей, а также неудачная история «Ислочи» против этого соперника делают минчан фаворитами. Хозяева способны забить, но их защита слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо Минск» с коэффициентом 2,25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура чемпионата Беларуси между «Ислочью» и «Динамо Минск» состоится 24 августа 2026 года и начнется в 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.