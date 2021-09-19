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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Ислочь
Динамо Мн - Ислочь: обзор матча 19 сентября 2021
Динамо Мн
19.09.2021, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Ислочь
65'
В. Ложкин
88'
А. Быков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - Ислочь
Желтая карточка
И. Бахар
90'
+4
Желтая карточка
Д. Латыхов
90'
+1
Замена
Р. Давискиба
️️️️
А. Путило
90'
ГОЛ! 2:0!
А. Быков
88'
Замена
Д. Латыхов
️️️️
В. Ложкин
79'
67'
Замена
М. Санец
️️️️
А. Гуренко
ГОЛ! 1:0!
В. Ложкин
Пас отдал
А. Бацула
65'
Замена
И. Бахар
️️️️
Ж. По
60'
45'
+2
Желтая карточка
Ю. Козыренко
21'
Желтая карточка
В. Горбачик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
8
Александр Селява
ОП
7
Артем Быков
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
14
Антон Путило
ЦФ
29
Андрей Бацула
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Ислочь
6
Максим Мякиш
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
18
Никита Степанов
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Юрий Козыренко
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
25
Иван Дибанго
ЦФ
50
Алексей Шалашников
ЦФ
32
Вадим Пигас
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Динамо Мн
41
Максим Плотников
ВР
19
Константин Кучинский
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
17
Иван Бахар
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
8
Никита Демченко
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
23
Владислав Лях
ЦФ
5
Владислав Калинин
ЦФ
Ислочь
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
91
Олег Патоцкий
ЦП
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
44
Глеб Кривцов
ЦФ
11
Дмитрий Лисакович
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
24
Максим Санец
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
2-2-1-5
1
Хаткевич
3
Матвейчик
3
Швецов
47
Козлов
8
Селява
7
Быков
97
По
29
Бацула
14
Путило
25
Ложкин
17
Климович
1-1-1-1-5
6
Мякиш
10
Лисакович
18
Степанов
11
Гуренко
33
Горбачик
16
Василючек
32
Пигас
50
Шалашников
25
Дибанго
97
По
17
Бахар
17
Бахар
97
По
14
Путило
37
Давискиба
37
Давискиба
14
Путило
25
Ложкин
8
Латыхов
8
Латыхов
25
Ложкин
11
Гуренко
24
Санец
24
Санец
11
Гуренко
Остались в запасе
Динамо Мн
Ислочь
41
Максим Плотников
ВР
19
Константин Кучинский
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
8
Никита Демченко
ЦП
10
Кирилл Забелин
ЦФ
23
Владислав Лях
ЦФ
5
Владислав Калинин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
91
Олег Патоцкий
ЦП
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
44
Глеб Кривцов
ЦФ
11
Дмитрий Лисакович
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
19
Константин Кучинский
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
8
Никита Демченко
ЦП
10
Кирилл Забелин
ЦФ
23
Владислав Лях
ЦФ
5
Владислав Калинин
ЦФ
Остались в запасе
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
91
Олег Патоцкий
ЦП
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
44
Глеб Кривцов
ЦФ
11
Дмитрий Лисакович
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Артем Радьков
Статистика матча Динамо Мн - Ислочь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
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