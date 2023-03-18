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    Артем Радьков

    Тренер
    Имя Артем
    Фамилия Радьков
    Команда Ислочь
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 26 августа 1985
    Статистика по турнирам
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