Клуб РПЛ может возглавить тренер из Беларуси

Бывший главный тренер кипрского «Ариса» Артeм Радьков может возглавить «Крыльев Советов».
В самарском клубе больше не рассчитывают на Сергея Булатова после поражения от «Сочи» (1:2) в матче 26-го тура РПЛ. Он покинет свой пост по окончании сезона.
Радьков, который в феврале покинул «Арис», привлeк внимание «Крыльев» умением работать с молодыми футболистами. Он главный кандидат на место главного тренера.
У самарцев есть и другие варианты. Если не получится договориться с Радьковым, то в клубе обратятся к Евгению Калешину или Сергею Игнашевичу.
Ранее был вариант с назначением Владимира Федотова, однако он отказался от предложения.
- «Крылья Советов» заниимают 13-е место в РПЛ с 23 очками после 26 матчей.
- 40-летний Радьков был ассистентом главного тренера «Динамо Мх» в 2024–2025 годах.
- Во время игровой карьеры беларус выступал за «Химки» и «Терек».
- В 2022 году его признали лучшим тренером чемпионата Беларуси, когда Радьков возглавлял «Ислочь».
Источник: телеграм-канал Sport Baza