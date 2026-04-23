Клуб РПЛ может возглавить тренер из Беларуси

Бывший главный тренер кипрского «Ариса» Артeм Радьков может возглавить «Крыльев Советов».

В самарском клубе больше не рассчитывают на Сергея Булатова после поражения от «Сочи» (1:2) в матче 26-го тура РПЛ. Он покинет свой пост по окончании сезона.

Радьков, который в феврале покинул «Арис», привлeк внимание «Крыльев» умением работать с молодыми футболистами. Он главный кандидат на место главного тренера.

У самарцев есть и другие варианты. Если не получится договориться с Радьковым, то в клубе обратятся к Евгению Калешину или Сергею Игнашевичу.

Ранее был вариант с назначением Владимира Федотова, однако он отказался от предложения.