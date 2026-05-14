Известен матч 30-го тура, на который поедет президент РПЛ для проведения чемпионской церемонии

В РПЛ определились с организацией будущей чемпионской церемонии.

Президент РПЛ Александр Алаев поедет на игру 30-го тура между «Зенитом» и «Ростовом».

«Алаев отправится в Ростов-на-Дону на матч «Ростов» – «Зенит», где определение чемпиона наиболее вероятно – питерцам достаточно не проиграть, чтобы выиграть золотые медали.

В Краснодар полетит исполнительный директор лиги Евгений Мележиков – там состоится матч «Краснодар» – «Оренбург». «Быкам» необходимо не только выиграть самим, но и ждать поражения «Зенита» в параллельном матче в Ростове-на-Дону», – написал источник.

Все матчи 30-го тура пройдут 17 мая в 18:00 по московскому времени.