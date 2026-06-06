Гурцкая объяснил, почему Карпин должен покинуть сборную России

Футбольный агент Тимур Гурцкая выступил за отставку Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.
– Ты считаешь, что Карпина надо убирать?
– Конечно, да.
– Из сборной?
– Да.
– Чем Карпин заслужил отставку?
– Он устал. Посмотри его интервью. У него нет спортивной мотивации никакой.
– А у кого она сейчас будет?
– Ну, у кого будет, тот и должен прийти в сборную. Кто сможет взять одних и тех же игроков, кто сможет их настроить на игру, понимаешь?
Которые будут выходить и не с отпускной манерой играть в футбол. Или такого тренера надо искать, или с игроками как-то работать.
- В пятницу россияне разгромили сборную Буркина-Фасо – 3:0.
- На прошлой неделе команда Валерия Карпина уступила Египту – 0:1.
- Следующий соперник – Тринидад и Тобаго (9 июня).
Источник: ютуб-канал Fonbet