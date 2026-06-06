Гурцкая объяснил, почему Карпин должен покинуть сборную России

Футбольный агент Тимур Гурцкая выступил за отставку Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

– Ты считаешь, что Карпина надо убирать?

– Конечно, да.

– Из сборной?

– Да.

– Чем Карпин заслужил отставку?

– Он устал. Посмотри его интервью. У него нет спортивной мотивации никакой.

– А у кого она сейчас будет?

– Ну, у кого будет, тот и должен прийти в сборную. Кто сможет взять одних и тех же игроков, кто сможет их настроить на игру, понимаешь?

Которые будут выходить и не с отпускной манерой играть в футбол. Или такого тренера надо искать, или с игроками как-то работать.