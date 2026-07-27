Реакция Ловчева на 3:0 «Спартака» с «Родиной»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу команды над «Родиной».

– Раньше такую игру называли весенней, потому что команды только вышли из отпуска. «Спартак» в июле играл в Суперкубке, а это помогает. Тренер определился с составом. До Карседо состав был то одним, то другим, была ротация. Сейчас с составом определились, по большому счeту. Это игровая форма, просто надо наигрывать состав. Второй тайм матча с «Родиной» был намного сильнее, огромное преимущество. Соперник был слабенький.

– Нужен ли нападающий «Спартаку»?

– Нет, у них хорошее нападение. Барко тоже хорош. Вопросы только по Ливаю Гарсии – он сидит в запасе, а нужно, чтобы футболисты играли. Как это делает «Зенит». Да, они тратят большие деньги, но если игрок не подходит, то с ним прощаются. Надо угадать. Но с нападением у «Спартака» всe в порядке.