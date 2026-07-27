Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Ловчева на 3:0 «Спартака» с «Родиной»

Сегодня, 15:31
4

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу команды над «Родиной».

– Раньше такую игру называли весенней, потому что команды только вышли из отпуска. «Спартак» в июле играл в Суперкубке, а это помогает. Тренер определился с составом. До Карседо состав был то одним, то другим, была ротация. Сейчас с составом определились, по большому счeту. Это игровая форма, просто надо наигрывать состав. Второй тайм матча с «Родиной» был намного сильнее, огромное преимущество. Соперник был слабенький.

– Нужен ли нападающий «Спартаку»?

– Нет, у них хорошее нападение. Барко тоже хорош. Вопросы только по Ливаю Гарсии – он сидит в запасе, а нужно, чтобы футболисты играли. Как это делает «Зенит». Да, они тратят большие деньги, но если игрок не подходит, то с ним прощаются. Надо угадать. Но с нападением у «Спартака» всe в порядке.

Еще по теме:
ЭСК РФС: Барриос должен был получить красную карточку в матче со «Спартаком» 7
Семин ответил, можно ли считать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство
Умяров раскрыл клуб, в котором проведет сезон-2026/27
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Родина Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1785156705
Матч два дня назад закончился, а этот жираф только сейчас комментирует)
Ответить
алдан2014
1785167758
Ты бы Серафимыч помалкивал уже. Все видят как ты на матче с Зинаидой в десна целушься. Копеечка идёт,надо отрабатывать,мы не осуждаем,но к сведению приняли. К Спартаку больше не клейся только
Ответить
Главные новости
Форварда «Спартака» сравнили с Кейном
19:11
2
В ЦСКА может появиться форвард Жуан
18:57
2
Стало известно, накажут ли Месси за пропуск матча звезд МЛС
18:31
Тренер «Балтики» заявил, что игроки команды не способны стать чемпионами
18:17
3
Комментарий агента Головина насчет трансфера в «Зенит»
17:59
РФС определил, верно ли не удален Соболев в матче «Зенит» – «Спартак»
17:43
20
ЭСК определил, верно ли назначен пенальти в ворота «Спартака» в матче за Суперкубок
17:16
8
ЭСК РФС: Барриос должен был получить красную карточку в матче со «Спартаком»
16:51
33
Семин ответил, можно ли считать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство
16:46
6
Стало известно состояние 40-летнего Акинфеева – он может пропустить 1-й круг РПЛ
16:23
5
Все новости
Все новости
ЖФК «Спартак» повторил победный перформанс мужской команды
18:45
2
РФС определил, верно ли не удален Соболев в матче «Зенит» – «Спартак»
17:43
20
«Ахмат» пошел в CAS
17:29
ЭСК определил, верно ли назначен пенальти в ворота «Спартака» в матче за Суперкубок
17:16
8
ЭСК РФС: Барриос должен был получить красную карточку в матче со «Спартаком»
16:51
33
Семин ответил, можно ли считать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство
16:46
6
Умяров раскрыл клуб, в котором проведет сезон-2026/27
16:33
Стало известно состояние 40-летнего Акинфеева – он может пропустить 1-й круг РПЛ
16:23
5
Семин назвал команды, которые понравились ему в 1-м туре РПЛ
15:55
2
Реакция Ловчева на 3:0 «Спартака» с «Родиной»
15:31
4
В ЦСКА объяснили, зачем покупают Бориско
15:22
7
Умяров отреагировал на слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
15:13
14
Барко высказался о том, что лучшим полузащитником прошлого сезона РПЛ стал не он, а Сперцян
14:51
6
В «Ахмате» верят, что Черчесов приведет клуб к чемпионству
14:39
9
Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто описал Соболева одним словом
14:26
11
Макаров – о Гусеве: «Он больше не возглавит клуб РПЛ»
14:18
10
ФотоХавбек «Зенита» перешел в «Амкар»
13:57
2
Соболев сказал, считает ли себя лучшим форвардом в России
13:48
6
Дарья Карпина – о женах игроков: «Сказать, что девчонки выходят за деньги… Ну, это смешно»
13:28
17
Соболев сказал, какую вершину хочет покорить в РПЛ
13:19
4
Агент Тюкавина высказался о возможности ультиматума и демаршей со стороны игрока
12:49
2
«Спартак» рассмотрит подписание вице-чемпиона мира-2026
12:37
4
Соболева назвали претендентом на «Золотую бутсу» и «Золотой мяч»
12:24
20
Игроку «Краснодара» сломали нос в матче с «Рубином»
11:58
7
«Спартак» назвали главным претендентом на чемпионство
11:49
8
Мусаев оценил судейство в матче с «Рубином»
11:38
4
Назван срок контракта Бориско с ЦСКА
10:47
5
Нгамале вряд ли останется в РПЛ
10:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+