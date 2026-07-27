«Спартак» назвали главным претендентом на чемпионство

Защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался о шансах «Спартака» в борьбе за чемпионский титул.

– Сейчас «Спартак» называют главным претендентом на борьбу за чемпионство с «Зенитом». Ты видишь, за счет чего команда может стать чемпионом?

– Последние две‑три игры «Зенит» хуже играет против «Спартака». «Спартак» определенно играет лучше. Главное, чтобы на дистанции хватило. Думаю, что «Спартак» – главный претендент на чемпионство в новом сезоне.