«Спартак» назвали главным претендентом на чемпионство

Защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался о шансах «Спартака» в борьбе за чемпионский титул.
– Сейчас «Спартак» называют главным претендентом на борьбу за чемпионство с «Зенитом». Ты видишь, за счет чего команда может стать чемпионом?
– Последние две‑три игры «Зенит» хуже играет против «Спартака». «Спартак» определенно играет лучше. Главное, чтобы на дистанции хватило. Думаю, что «Спартак» – главный претендент на чемпионство в новом сезоне.
- В 1-м туре «Спартак» дома победил «Родину» со счетом 3:0, а «Зенит» на выезде разгромил «Акрон» – 5:0.
- 30-летний Чернов принадлежал «Спартаку» в 2022–2026 годах.
Источник: «Матч ТВ»