Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» назвали главным претендентом на чемпионство

Сегодня, 11:49
7

Защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался о шансах «Спартака» в борьбе за чемпионский титул.

– Сейчас «Спартак» называют главным претендентом на борьбу за чемпионство с «Зенитом». Ты видишь, за счет чего команда может стать чемпионом?

– Последние две‑три игры «Зенит» хуже играет против «Спартака». «Спартак» определенно играет лучше. Главное, чтобы на дистанции хватило. Думаю, что «Спартак» – главный претендент на чемпионство в новом сезоне.

  • В 1-м туре «Спартак» дома победил «Родину» со счетом 3:0, а «Зенит» на выезде разгромил «Акрон» – 5:0.
  • 30-летний Чернов принадлежал «Спартаку» в 2022–2026 годах.

Еще по теме:
Писарев – о «Локо»: «Один из руководителей сказал, что потеря Пруцева важнее, чем Воробьева» 1
Экс-игрок «Спартака» сказал, сможет ли команда побороться с «Зенитом» 9
Генич назвал команду с самым привлекательным футболом в 1-м туре РПЛ 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Чернов Никита
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сам_себе_сказал
1785143769
Все так думают а чемпионом станет Зенит
Ответить
рылы
1785143841
шафеевцы, левниковцы, кукуяновцы, булановцы, карасёвцы из тарасофки - конечно же, главный претендент! тащить будут, как с родиной! позор!
Ответить
...уефан
1785145417
...писарчуки продажные, вопросы провокационные! А "Спартак" - это уже само по себе титул...
Ответить
NewLife
1785145425
Хоть и обижен на Спартак, Никита честнее и умнее подхалима Мора😐️
Ответить
Бумбраш
1785150054
Думаю,кто там после первого тура уже выводы делает... Чернов..а в комментариях Галина Рыловна Куколдиньё визжит.нпрод,если пользуетесь её услугами,дайте ей хоть грош медный ,ну или пиво допить..а то эта истеричка своими высерами достанет всех
Ответить
Главные новости
Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто описал Соболева одним словом
14:26
1
Макаров – о Гусеве: «Он больше не возглавит клуб РПЛ»
14:18
2
Соболев сказал, считает ли себя лучшим форвардом в России
13:48
2
Роналду станет актером и продюсером драматического сериала с элементами комедии
13:39
Дарья Карпина – о женах футболистов: «Сказать, что девчонки выходят за деньги… Ну, это смешно»
13:28
3
Соболев высказался о борьбе за звание лучшего бомбардира РПЛ
13:19
3
Неймар сделал заявление о конфликте с игроками «Сантоса»
13:10
Агент Тюкавина высказался о возможности ультиматума и демаршей со стороны игрока
12:49
1
«Спартак» рассмотрит подписание вице-чемпиона мира-2026
12:37
4
Соболева назвали претендентом на «Золотую бутсу» и «Золотой мяч»
12:24
16
Все новости
Все новости
ФотоХавбек «Зенита» перешел в «Амкар»
13:57
1
Соболев высказался о борьбе за звание лучшего бомбардира РПЛ
13:19
3
Агент Тюкавина высказался о возможности ультиматума и демаршей со стороны игрока
12:49
1
«Спартак» рассмотрит подписание вице-чемпиона мира-2026
12:37
4
Соболева назвали претендентом на «Золотую бутсу» и «Золотой мяч»
12:24
16
Игроку «Краснодара» сломали нос в матче с «Рубином»
11:58
6
«Спартак» назвали главным претендентом на чемпионство
11:49
7
Мусаев оценил судейство в матче с «Рубином»
11:38
3
Назван срок контракта Бориско с ЦСКА
10:47
4
Нгамале вряд ли останется в РПЛ
10:29
1
Писарев – о «Локо»: «Один из руководителей сказал, что потеря Пруцева важнее, чем Воробьева»
09:39
1
Экс-игрок «Спартака» сказал, сможет ли команда побороться с «Зенитом»
09:27
10
Макаров – о Чалове: «Человек забивал «Реалу», считаете, не идет карьера?»
08:59
2
Судей оскорбили после матча РПЛ в Казани
08:30
7
Луис Энрике из «Зенита» договорился с бразильским клубом
08:15
3
В «Рубине» высказались о возможном переходе Даку в ЦСКА
00:44
1
Генич назвал команду с самым привлекательным футболом в 1-м туре РПЛ
00:23
6
Радимов поставил крест на «Локомотиве»: «Даже в пятерку попасть будет сложно»
Вчера, 23:55
5
Ловчев назвал Соболева «инородным телом» для «Зенита»
Вчера, 23:42
6
Реакция «Фратрии» на уверенный старт «Спартака» в РПЛ
Вчера, 23:11
12
Российскому форварду предрекли звание лучшего бомбардира сезона РПЛ
Вчера, 23:05
5
Песьяков описал Акинфеева одним прилагательным
Вчера, 22:54
1
Артига – после матча с «Краснодаром»: «Футбол закончился с удалением»
Вчера, 22:45
16
Тренер «Балтики» резко высказался об уходе вратаря Бориско в ЦСКА
Вчера, 22:41
16
Мостовой выявил однозначного фаворита РПЛ
Вчера, 22:36
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Рубином»
Вчера, 22:34
Судья матча «Оренбург» – «Ростов» забыл правила
Вчера, 22:33
2
«Барселона» заинтересовалась защитником «Динамо»
Вчера, 22:28
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+