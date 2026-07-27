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Семин назвал команды, которые понравились ему в 1-м туре РПЛ

27 июля, 15:55
2

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился впечатлениями от старта нового сезона РПЛ. Он перечислил команды, игра которых ему понравилась.

«Понравились «Спартак», «Зенит», «Ахмат» и «Краснодар». ЦСКА тоже интересно играл.

Старт чемпионата, на мой взгляд, получился интересным. Кто‑то пока немного не добрал кондиций, у кого‑то ещe нет игровой практики, но в целом хороший старт», – сказал Семин.

  • По итогам 1-го тура чемпионата России лидирует в турнирной таблице «Зенит».
  • На втором месте располагается «Спартак», на третьей строчке – «Краснодар».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Семин Юрий
Комментарии (2)
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Semenycch
1785160702
Семин как всегда разумен!
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алдан2014
1785168673
Семин один из немногих кого всегда интересно слушать. Один из самых адекватных футбольных людей.. ну после мостового Сани конечно😂😂
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