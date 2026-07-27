Семин назвал команды, которые понравились ему в 1-м туре РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился впечатлениями от старта нового сезона РПЛ. Он перечислил команды, игра которых ему понравилась.

«Понравились «Спартак», «Зенит», «Ахмат» и «Краснодар». ЦСКА тоже интересно играл.

Старт чемпионата, на мой взгляд, получился интересным. Кто‑то пока немного не добрал кондиций, у кого‑то ещe нет игровой практики, но в целом хороший старт», – сказал Семин.