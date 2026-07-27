Аршавин определил лучшего футболиста «Спартака»: «Очень круто стал играть»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин назвал лучшего игрока в нынешнем составе «Спартака». По его мнению, это полузащитник Роман Зобнин.
– Для меня лучший игрок при Карседо – это Зобнин. Он реально очень круто стал играть. Вернулся в того первоначального Зобнина. Очень крут! Он в прошлом году стал играть, причeм не на своей позиции. После закисления лет на пять-шесть, как будто бочку открыли и пузырьки пошли. С нового года здорово очень играет.
– При этом ему всего 32.
– 32? Слышал, что перед этим сезоном он говорил: «Если меня «Спартак» не продлит, я играть не буду». Думал, ему больше 35, если честно.
- Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года.
- В составе красно-белых футболист провeл 310 матчей, в которых забил 23 гола и сделал 22 результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Источник: «Это футбол, брат!»