Аршавин определил лучшего футболиста «Спартака»: «Очень круто стал играть»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин назвал лучшего игрока в нынешнем составе «Спартака». По его мнению, это полузащитник Роман Зобнин.

– Для меня лучший игрок при Карседо – это Зобнин. Он реально очень круто стал играть. Вернулся в того первоначального Зобнина. Очень крут! Он в прошлом году стал играть, причeм не на своей позиции. После закисления лет на пять-шесть, как будто бочку открыли и пузырьки пошли. С нового года здорово очень играет.

– При этом ему всего 32.

– 32? Слышал, что перед этим сезоном он говорил: «Если меня «Спартак» не продлит, я играть не буду». Думал, ему больше 35, если честно.