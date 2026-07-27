«Ахмат» пошел в CAS

«Ахмат» обратился в CAS с иском против ФИФА.
Ахмед Айдамиров, генеральный директор грозненского клуба, подтвердил подачу искового заявления в Спортивный арбитражный суд.
- 16 июля Международная федерация футбола наложила на «Ахмат» запрет на регистрацию новичков.
- Ранее Айдамиров заявлял, что клуб оспорит это решение.
- «Ахмат» в 1-м туре РПЛ сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).
«Мы отправили исковое заявление в CAS. Не знаю, когда будет рассмотрение. Это дисциплинарное дело, надеюсь, что быстро рассмотрят», – сказал Айдамиров.
Источник: ТАСС