«Ахмат» пошел в CAS

«Ахмат» обратился в CAS с иском против ФИФА.

Ахмед Айдамиров, генеральный директор грозненского клуба, подтвердил подачу искового заявления в Спортивный арбитражный суд.

16 июля Международная федерация футбола наложила на «Ахмат» запрет на регистрацию новичков.

Ранее Айдамиров заявлял, что клуб оспорит это решение.

«Ахмат» в 1-м туре РПЛ сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

«Мы отправили исковое заявление в CAS. Не знаю, когда будет рассмотрение. Это дисциплинарное дело, надеюсь, что быстро рассмотрят», – сказал Айдамиров.