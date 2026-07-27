Писарев – о «Локо»: «Один из руководителей сказал, что потеря Пруцева важнее, чем Воробьева»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о составе «Локомотива» после матча 1-го тура РПЛ, в котором команда дома сыграла с «Ахматом» (1:1).
«Бросалось в глаза отсутствие центрального нападающего. Для Руденко это немного не его позиция.
И даже замены. Я посмотрел, кто мог усилить со скамейки, и такого человека не нашлось. Один из руководителей «Локомотива» сказал мне, что потеря Пруцева даже важнее, чем потеря Воробьева», – сказал Писарев.
- Гол у «Локомотива» на 8-й минуте забил Зелимхан Бакаев. У «Ахмата» отличился Эральд Максути на 83-й.
- Полузащитник Данил Пруцев вернулся в «Спартак» после аренды в «Локомотиве». Нападающий Дмитрий Воробьев перешел из «Локо» в «Краснодар».
Источник: «Матч ТВ»