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МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей

Сегодня, 09:59

«Нью-Инглэнд Революшн» дома победил «Атланту Юнайтед» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата МЛС.

Полузащитник гостей Алексей Миранчук сделал голевую передачу на Мигеля Альмирона на 85-й минуте.

Россиянин провел полный матч.

«Атланта Юнайтед» продлила безвыигрышную серию до 7 встреч подряд (6 игр в МЛС и 1 в Кубке США). Команда с 12 очками после 17 матчей опустилась на последнее 15-е место в Восточной конференции.

Миранчук отметился голевым действием впервые за эти 7 матчей.

В другой встрече «Канзас Сити», за который выступает вингер Магомед-Шапи Сулейманов, в гостях проиграл «Лос-Анджелесу» со счетом 0:4. Россиянин вышел на замену на 63-й минуте при счете 0:3.

«Спортинг Канзас Сити» занимает 15-ю позицию в Западной конференции с 14 очками.

США. МЛС. 18 тур
Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед - 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 - К. Хиль, 11; 2:0 - Д. Тургеман, 36; 3:0 - П. Миллер, 56; 4:0 - Л. Лангони, 67; 4:1 - М. Альмирон, 85.
Таблица турнира Календарь турнира

США. МЛС. 18 тур
Лос-Анджелес - Канзаc Сити - 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 - Х. Сон, 5; 2:0 - Д. Буанга, 37; 3:0 - Д. Мартинес, 45+4; 4:0 - Д. Буанга, 85.
Таблица турнира Календарь турнира

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Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Канзаc Сити Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес Миранчук Алексей Сулейманов Магомед-Шапи
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