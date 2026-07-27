МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей

«Нью-Инглэнд Революшн» дома победил «Атланту Юнайтед» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата МЛС.

Полузащитник гостей Алексей Миранчук сделал голевую передачу на Мигеля Альмирона на 85-й минуте.

Россиянин провел полный матч.

«Атланта Юнайтед» продлила безвыигрышную серию до 7 встреч подряд (6 игр в МЛС и 1 в Кубке США). Команда с 12 очками после 17 матчей опустилась на последнее 15-е место в Восточной конференции.

Миранчук отметился голевым действием впервые за эти 7 матчей.

В другой встрече «Канзас Сити», за который выступает вингер Магомед-Шапи Сулейманов, в гостях проиграл «Лос-Анджелесу» со счетом 0:4. Россиянин вышел на замену на 63-й минуте при счете 0:3.

«Спортинг Канзас Сити» занимает 15-ю позицию в Западной конференции с 14 очками.