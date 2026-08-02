МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук сделал голевой пас в гостевом матче чемпионата МЛС с «Филадельфией Юнион» (2:3).

30-летний хавбек отдал переачу на Тристана Муюмбу, забившему на 66-й минуте. «Пятиполосные» вели в счете 2:0 до 73-й минуты, после чего пропустили три мяча, продлив безвыигрышную серию в МЛС до 7 матчей подряд (до 8 с учетом игры на Кубок).

Миранчук отметился ассистом во второй игре МЛС подряд. Всего в 17 матчах в текущем турнире на счету россиянина 5 голов и 4 результативных паса.

Нападающий «Чикаго Файр» Роберт Левандовски сделал дубль в домашнем матче с «Шарлотт» (2:1).

Для 37-летнего поляка это первые голы в лиге, которые он забил в своей 3-й игре в МЛС. Он впервые провел на поле все 90 минут во встрече за клуб из Иллинойса.

В матче «Ванкувер Уайткепс» – «Лос-Анджелес», закончившегося со счетом 1:1, у хозяев с пенальти отличился нападающий Томас Мюллер, а у гостей вингер Сон Хын-Мин.

Немец прервал 5-матчевую безголевую серию в МЛС. При этом в этот период он отличился во встрече чемпионата Канады. Всего в 14 матчах сезона в МЛС на счету 36-летнего Мюллера 5 голов (3 – с пенальти) и 2 ассиста.

Кореец забил в 4-й игре подряд. 34-летний футболист отличился во всех матчах после ЧМ-2026. Всего в 17 играх сезона в лиге на его счету 4 гола и 10 ассистов.

«Спортинг Канзас Сити» дома проиграл «Хьюстон Динамо» со счетом 0:2. Российский вингер хозяев Магомед-Шапи Сулейманов вышел на поле на 82-й минуте. На счету 26-летнего игрока в этом сезоне 15 матчей МЛС, в которых он сделал 1 гол и 1 ассист.

Отметим, что «Атланта Юнайтед» и «Спортинг Канзас Сити», в которых выступают россияне, набрали меньше всех очков в МЛС – 12 и 14 соответственно после 18 матчей. Они занимают последние 15-е места в Восточной и Западной конференциях.

США. МЛС. 19 тур Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед - 3:2 (0:1) Голы: 0:1 - М. Альмирон, 30; 0:2 - Т. Муюмба, 66; 1:2 - M. Iloski , 73; 2:2 - N. Pierre , 90+6; 3:2 - Э. Алладо, 90+7. Удаления: нет - Э. Михай, 26. Голосуй за лучшего игрока матча Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед Андре Блэйк 0% Кай Вагнер 0% Neil Pierre 0% Натан Харриел 0% Фрэнки Уэстфилд 0% Дэнли Жан-Жак 0% Йован Лукич 0% Каван Салливан 0% Индиана Вассилев 0% Milan Iloski 0% Bruno Damiani 0% Хесус Буэно 0% Алехандро Бедойя 0% Куинн Салливан 0% Agustin Anello 0% Эзекиел Алладо 0% Показать всех игроков Lucas Hoyos 0% Энеа Михай 0% Хуниор Алонсо 0% Мэттью Эдвардс 0% Elías Baez 0% Томас Хакоб 0% Тристан Муюмба 0% William Reilly 0% Алексей Миранчук 0% Фафа Пико 0% Мигель Альмирон 0% Стиан Грегерсен 0% Рональд Эрнандес 0% Люк Бреннан 0% Arif Kovac 0% Показать всех игроков Таблица турнира Календарь турнира

США. МЛС. 19 тур Чикаго Файр - Шарлотт - 2:1 (1:1) Голы: 0:1 - П. Бьель, 18; 1:1 - Р. Левандовски, 20; 2:1 - Р. Левандовски, 68. Голосуй за лучшего игрока матча Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче Чикаго Файр Шарлотт Крис Брейди 0% Эндрю Гутман 0% Leonardo Barroso 0% Жоэл Ватерман 0% Джек Эллиот 0% Д'Авилла Дже 0% Антон Салетрос 0% Робин Лод 0% Жонатан Бамба 0% Филип Зинкернагель 0% Роберт Левандовски 0% Маурисио Пинеда 0% Puso Dithejane 0% Марен Хайле-Селасси 0% Показать всех игроков Кристиян Калина 0% Гарри Тоффоло 0% Моррисон Агьеманг 0% Henry Kessler 0% Натан Бирн 0% Эшли Вествуд 0% Джибриль Диани 0% Лука де ла Торре 0% Пеп Бьель 0% Лиел Абада 0% Идан Токломати 0% Давид Шнегг 0% Брандт Бронико 0% Арчи Гудвин 0% Родольфо Алоко 0% Показать всех игроков Таблица турнира Календарь турнира

США. МЛС. 19 тур Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес - 1:1 (0:1) Голы: 0:1 - Х. Сон, 37; 1:1 - Т. Мюллер, 76 (с пенальти). Голосуй за лучшего игрока матча Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче Ванкувер Уайткепс Лос-Анджелес Yohei Takaoka 0% Тейт Джонсон 0% E. Ocampo 0% Матиас Лаборда 0% Тристан Блэкмон 0% Адриан Кубас 0% Оливер Ларрас 0% Jeevan Badwal 0% Райан Галд 0% Томас Мюллер 0% Брайан Уайт 0% Ральф Призо-Мбонге 0% Шейх Сабали 0% Эммануэль Сабби 0% Показать всех игроков Уго Льорис 0% Райан Портеус 0% Аарон Лонг 0% Евгений Чеберко 0% Эдди Сегура 0% Мэтью Шоньер 0% Тимоти Тильман 0% Райан Холлингшид 0% Денис Буанга 0% Якоб Шаффельбург 0% Хын-Мин Сон 0% Марко Дельгадо 0% Дэвид Мартинес 0% Показать всех игроков Таблица турнира Календарь турнира