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  • МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге

МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге

Сегодня, 10:58

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук сделал голевой пас в гостевом матче чемпионата МЛС с «Филадельфией Юнион» (2:3).

30-летний хавбек отдал переачу на Тристана Муюмбу, забившему на 66-й минуте. «Пятиполосные» вели в счете 2:0 до 73-й минуты, после чего пропустили три мяча, продлив безвыигрышную серию в МЛС до 7 матчей подряд (до 8 с учетом игры на Кубок).

Миранчук отметился ассистом во второй игре МЛС подряд. Всего в 17 матчах в текущем турнире на счету россиянина 5 голов и 4 результативных паса.

Нападающий «Чикаго Файр» Роберт Левандовски сделал дубль в домашнем матче с «Шарлотт» (2:1).

Для 37-летнего поляка это первые голы в лиге, которые он забил в своей 3-й игре в МЛС. Он впервые провел на поле все 90 минут во встрече за клуб из Иллинойса.

В матче «Ванкувер Уайткепс»«Лос-Анджелес», закончившегося со счетом 1:1, у хозяев с пенальти отличился нападающий Томас Мюллер, а у гостей вингер Сон Хын-Мин.

Немец прервал 5-матчевую безголевую серию в МЛС. При этом в этот период он отличился во встрече чемпионата Канады. Всего в 14 матчах сезона в МЛС на счету 36-летнего Мюллера 5 голов (3 – с пенальти) и 2 ассиста.

Кореец забил в 4-й игре подряд. 34-летний футболист отличился во всех матчах после ЧМ-2026. Всего в 17 играх сезона в лиге на его счету 4 гола и 10 ассистов.

«Спортинг Канзас Сити» дома проиграл «Хьюстон Динамо» со счетом 0:2. Российский вингер хозяев Магомед-Шапи Сулейманов вышел на поле на 82-й минуте. На счету 26-летнего игрока в этом сезоне 15 матчей МЛС, в которых он сделал 1 гол и 1 ассист.

Отметим, что «Атланта Юнайтед» и «Спортинг Канзас Сити», в которых выступают россияне, набрали меньше всех очков в МЛС – 12 и 14 соответственно после 18 матчей. Они занимают последние 15-е места в Восточной и Западной конференциях.

США. МЛС. 19 тур
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед - 3:2 (0:1)
Голы: 0:1 - М. Альмирон, 30; 0:2 - Т. Муюмба, 66; 1:2 - M. Iloski , 73; 2:2 - N. Pierre , 90+6; 3:2 - Э. Алладо, 90+7.
Удаления: нет - Э. Михай, 26.
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Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед
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США. МЛС. 19 тур
Чикаго Файр - Шарлотт - 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 - П. Бьель, 18; 1:1 - Р. Левандовски, 20; 2:1 - Р. Левандовски, 68.
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Чикаго Файр
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США. МЛС. 19 тур
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес - 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Х. Сон, 37; 1:1 - Т. Мюллер, 76 (с пенальти).
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Ванкувер Уайткепс
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США. МЛС. 19 тур
Канзаc Сити - Динамо Хьюстон - 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 - Гилерме, 55; 0:2 - А. Боусат, 71.
Удаления: Л. Йонсен, 45+1 (вторая ж.к) - нет.
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Динамо Хьюстон
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Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Динамо Хьюстон Канзаc Сити Чикаго Файр Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион Шарлотт Ванкувер Уайткепс Лос-Анджелес Динамо Хьюстон Левандовски Роберт Мюллер Томас Сон Хын-Мин Миранчук Алексей Сулейманов Магомед-Шапи
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