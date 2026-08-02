МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук сделал голевой пас в гостевом матче чемпионата МЛС с «Филадельфией Юнион» (2:3).
30-летний хавбек отдал переачу на Тристана Муюмбу, забившему на 66-й минуте. «Пятиполосные» вели в счете 2:0 до 73-й минуты, после чего пропустили три мяча, продлив безвыигрышную серию в МЛС до 7 матчей подряд (до 8 с учетом игры на Кубок).
Миранчук отметился ассистом во второй игре МЛС подряд. Всего в 17 матчах в текущем турнире на счету россиянина 5 голов и 4 результативных паса.
Нападающий «Чикаго Файр» Роберт Левандовски сделал дубль в домашнем матче с «Шарлотт» (2:1).
Для 37-летнего поляка это первые голы в лиге, которые он забил в своей 3-й игре в МЛС. Он впервые провел на поле все 90 минут во встрече за клуб из Иллинойса.
В матче «Ванкувер Уайткепс» – «Лос-Анджелес», закончившегося со счетом 1:1, у хозяев с пенальти отличился нападающий Томас Мюллер, а у гостей вингер Сон Хын-Мин.
Немец прервал 5-матчевую безголевую серию в МЛС. При этом в этот период он отличился во встрече чемпионата Канады. Всего в 14 матчах сезона в МЛС на счету 36-летнего Мюллера 5 голов (3 – с пенальти) и 2 ассиста.
Кореец забил в 4-й игре подряд. 34-летний футболист отличился во всех матчах после ЧМ-2026. Всего в 17 играх сезона в лиге на его счету 4 гола и 10 ассистов.
«Спортинг Канзас Сити» дома проиграл «Хьюстон Динамо» со счетом 0:2. Российский вингер хозяев Магомед-Шапи Сулейманов вышел на поле на 82-й минуте. На счету 26-летнего игрока в этом сезоне 15 матчей МЛС, в которых он сделал 1 гол и 1 ассист.
Отметим, что «Атланта Юнайтед» и «Спортинг Канзас Сити», в которых выступают россияне, набрали меньше всех очков в МЛС – 12 и 14 соответственно после 18 матчей. Они занимают последние 15-е места в Восточной и Западной конференциях.