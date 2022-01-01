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МЛС 2026
Команды
Атланта Юнайтед
€ 51,15 млн
Атланта Юнайтед
Атланта
МЛС 2026
Стадион:
Мерседес-Бенц
Сайт:
http://www.atlutd.com/
Тренер:
Херардо Мартино
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
Алексей Миранчук высказался о карьере Дзюбы
20 октября
МЛС. Месси оформил дубль за «Интер Майами» против «Атланты» Миранчука (3:1)
18 октября
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Миранчук рассказал о своих пересечениях с травой в США
7 октября
3
Миранчук попал в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной России
6 октября
1
Миранчук определил идеальный клуб для завершения карьеры
6 октября
Миранчук раскрыл, хочет ли остаться в клубе МЛС
6 октября
Кисляк определил лучшего футболиста России
6 октября
Миранчука шокировали вопросы американских игроков про водку, холод и медведей
6 октября
1
Миранчук сравнил сервис в Москве и США
6 октября
5
Миранчук раскрыл, есть ли в РПЛ клуб, в который он не перейдет
6 октября
Миранчук оценил, сможет ли Батраков развиваться в чемпионате Турции
4 октября
Миранчук после матча с Намибией описал Екатеринбург одним прилагательным
4 октября
2
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
3 октября
4
Миранчук назвал главного весельчака в сборной России
2 октября
1
Миранчук принес победу «Атланте» в матче МЛС
20 сентября
МЛС. Клуб Миранчука одержал третью победу подряд и ушел с последнего места в конференции
24 августа
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
В «Атланте» высказались о продаже Миранчука
26 июня
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Лапочкин отреагировал на первое в истории ЧМ удаление за прикрытый рукой рот
20 июня
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Впервые в истории ЧМ удалили за прикрытый рукой рот
20 июня
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19 июня
8
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19 июня
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