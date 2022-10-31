- 31 октября 2022
- 21:53 «Барселона» интересуется венесуэльским форвардом из МЛС
- 10 сентября 2022
- 11:59 Игрок сборной США отказался платить 5 долларов за коктейль и обвинил бармена в расизме
- 28 июня 2022
- 16:27 Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
- 1 августа 2021
- 09:50 Фонсека может возглавить «Атланту» из МЛС 1
- 19 декабря 2020
- 00:58 Фото Хайнце возглавил клуб МЛС «Атланту» 1
- 7 мая 2020
- 08:53 Несколько клубов МЛС вернулись к тренировкам
- 31 октября 2019
- 10:23 «Торонто» сыграет с «Сиэтлом» в финале плей-офф МЛС
- 7 октября 2019
- 00:40 Вела стал рекордсменом МЛС по количеству голов за сезон. Мексиканец забил уже 34 мяча
- 13 июня 2019
- 15:51 Ибрагимович зарабатывает больше всех в МЛС – 7,2 миллиона. Швайнштайгер и Руни – в топ-10 1
- 6 февраля 2019
- 09:34 «Атланта Юнайтед» подписал контракт с братом Погба
- 30 января 2019
- 11:51 Старший брат Погба продолжит карьеру в МЛС 214
- 4 января 2019
- 18:31 Ригони может перейти в состав чемпиона МЛС 2
- 23 декабря 2018
- 15:07 Пуйоль может возглавить «Атланту Юнайтед» 3
- 9 декабря 2018
- 09:15 Финал МЛС «Атланта» – «Портленд» побил рекорд посещаемости турнира
- 08:10 МЛС. «Атланта» экс-тренера «Барселоны» Мартино во второй год участия выиграла турнир 1
- 14 ноября 2018
- 00:42 Бывший тренер «Барселоны» Мартино – лучший в МЛС в 2018 году 1
- 1 ноября 2018
- 00:58 Руни и Ибрагимович – в числе претендентов на награду MVP сезона в МЛС 1
- 9 октября 2018
- 07:32 «Арсенал» заплатит за хавбека «Атланты Юнайтед» 15 миллионов 1
- 28 сентября 2018
- 09:56 Сампаоли может возглавить лидера Восточной конференции МЛС
- 3 сентября 2018
- 10:18 Видео МЛС. Руни забил гол и отдал две результативные передачи в матче с «Атлантой» 1
- 25 августа 2018
- 09:40 Фото Джозеф Мартинес установил рекорд, забив 28 голов в одном сезоне МЛС 3
- 12 июня 2018
- 07:05 «Краснодар» может предложить 12 миллионов за Кинтеро, которым интересуется «Локомотив» 9
- 20 мая 2018
- 19:07 Сын Руслана Нигматуллина будет выступать в США 8
- 23 октября 2017
- 20:00 Видео В Алтидора бросили стакан пива, Джовинко допил содержимое и забил со штрафного 11
- 17 сентября 2017
- 01:04 Матч МЛС посетили 70 тысяч зрителей, это новый рекорд лиги 6