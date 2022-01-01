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МЛС 2026
Команды
Атланта Юнайтед
Состав
€ 51,15 млн
Атланта Юнайтед - состав команды
Атланта
МЛС 2026
Стадион:
Мерседес-Бенц
Сайт:
http://www.atlutd.com/
Тренер:
Херардо Мартино
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Lucas Hoyos
Вра
-
55
Хакоб Томас
Защ
22
€ 4 млн
4
Михай Энеа
Защ
28
€ 3.5 млн
27
Диас Пауло
Защ
32
€ 2 млн
6
Алонсо Хуниор
Защ
33
€ 1.5 млн
47
Эдвардс Мэттью
Защ
23
€ 0.45 млн
3
Elías Baez
Защ
-
59
Миранчук Алексей
Пол
31
€ 7.5 млн
10
Альмирон Мигель
Пол
32
€ 7 млн
11
Галоппо Джулиано
Пол
27
€ 3.5 млн
7
Альсате Стивен
Пол
28
€ 2.5 млн
8
Муюмба Тристан
Пол
29
€ 1.8 млн
35
Фортюн Ажани
Пол
23
€ 1.2 млн
20
Бреннан Люк
Пол
21
€ 0.4 млн
14
Mauricio Amaro
Пол
-
36
Эмболо Брель
Нап
29
€ 15 млн
19
Сантос Серхио
Нап
32
€ 0.6 млн
22
Пико Фафа
Нап
35
€ 0.2 млн
30
Cayman Togashi
Нап
-
70
Cameron Dunbar
Нап
-
Всего игроков: 20, из них вратарей: 1, защитников: 6, полузащитников: 8, нападающих: 5
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