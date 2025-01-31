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Атланта Юнайтед
Мигель Альмирон
€ 7 млн
Мигель Альмирон
Атланта Юнайтед
1 февраля 1994 (32), Асунсьон
#10 | Полузащитник
174 см
Парагвай
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Трансферы
Лапочкин отреагировал на первое в истории ЧМ удаление за прикрытый рукой рот
20 июня
1
Впервые в истории ЧМ удалили за прикрытый рукой рот
20 июня
8
Раскрыты зарплаты Месси и Миранчука в МЛС
13 мая
4
Клуб Миранчука подписал вингера «Ньюкасла»
2025.01.31 13:25
Фото
«Ньюкасл» объявил о продлении контракта с лучшим бомбардиром сезона
2023.02.24 16:21
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Определен лучший игрок АПЛ в октябре
2022.11.11 16:00
2
Экс-скаут «Зенита: «Могли подписать Зиеша, оставалось только поставить подпись. Но нет – давайте возьмем Мака»
2020.11.18 17:45
16
«Реал» просматривает Альмирона на Кубке Америки. В 2016-м его почти купил «Зенит»
2019.06.23 22:59
2
Руни и Ибрагимович – в числе претендентов на награду MVP сезона в МЛС
2018.11.01 00:58
1
«Арсенал» заплатит за хавбека «Атланты Юнайтед» 15 миллионов
2018.10.09 07:32
1
Альмирон и Зека могут стать игроками «Интера»
2016.09.11 08:28
Альмирон: «Переход в «Зенит» – очень важное событие для меня»
2016.07.29 17:22
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«Зенит» договорился о покупке Альмирона
2016.07.29 10:14
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«Зенит» предложил 10 миллионов за хавбека «Лануса»
2016.07.22 11:50
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