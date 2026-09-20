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€ 7 млн

Мигель Альмирон - статистика

Атланта Юнайтед
1 февраля 1994 (32), Асунсьон
#10 | Полузащитник
174 см
Парагвай
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Портленд
0 : 1
20.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
13.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 73'
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
10.09.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Интер Майами
2 : 2
06.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
35'
73'
73'
США. МЛС, 23 тур
Атланта Юнайтед
0 : 2
30.08.2026
Шарлотт
1' - 70'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атланта Юнайтед
19
4/-1
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Портленд
0 : 1
20.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
13.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 73'
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
10.09.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Интер Майами
2 : 2
06.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
35'
73'
73'
США. МЛС, 23 тур
Атланта Юнайтед
0 : 2
30.08.2026
Шарлотт
1' - 70'
США. МЛС, 22 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
24.08.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
13'
США. МЛС, 21 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
20.08.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Филадельфия Юнион
3 : 2
02.08.2026
Атланта Юнайтед
1' - 84'
30'
США. МЛС, 18 тур
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 1
26.07.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
85'
США. МЛС, 17 тур
Шарлотт
2 : 2
23.07.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
76'
США. МЛС, 16 тур
Нэшвилл
1 : 0
18.07.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 0
25.05.2026
Атланта Юнайтед
60' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Чикаго Файр
1 : 0
12.04.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
05.04.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Атланта Юнайтед
0 : 0
22.03.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
14.03.2026
Филадельфия Юнион
1' - 88'
США. МЛС, 3 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
08.03.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Сан-Хосе
2 : 0
01.03.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Цинциннати
2 : 0
22.02.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
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