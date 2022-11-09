Мигель Альмирон - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|Альмирон
|Команда
|Ньюкасл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Асунсьон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|Альмирон
|Команда
|Ньюкасл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Асунсьон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 77'
|Манчестер Сити
|2:0
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Ньюкасл
|Англия. Кубок лиги, Финал
|18.02.2023
|1' - 64'
|Ньюкасл
|0:2
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|37'
|11.02.2023
|1' - 81'
|Борнмут
|1:1
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|45'
|04.02.2023
|1' - 81'
|Ньюкасл
|1:1
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюкасл
|6
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|31.01.2023
|1' -61'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|21'
|24.01.2023
|1' -78'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|10.01.2023
|1' -84'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:0
|Лестер (Лестер)
|72'
|20.12.2022
|1' -75'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)
|09.11.2022
|78' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
(3:2)п
|Кристал Пэлас (Лондон)
|24.08.2022
|Был в запасе
|Транмер (Транмер)
|1:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)