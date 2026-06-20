Лапочкин отреагировал на первое в истории ЧМ удаление за прикрытый рукой рот

Экс-судья РПЛ Сергей Лапочкин высказался о красной карточке Мигеля Альмирона в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 между Турцией и Парагваем (0:1).
- Парагвайца удалили на 45+3-й минуте.
- Он прикрыл рот рукой и что-то сказал.
- Это первая красная карточка в истории чемпионатов мира за подобное нарушение.
«Я был уверен, что на чемпионате мира за это никого не удалят, но это произошло. Все команды знали о запрете, их проинформировали заранее.
Это проблема футболиста, который инстинктивно позволил так себя вести», – заявил Лапочкин.
Источник: «Советский спорт»