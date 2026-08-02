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  • «Момент необычный»: Лапочкин оценил пенальти в ворота «Спартака» с «Ахматом»

«Момент необычный»: Лапочкин оценил пенальти в ворота «Спартака» с «Ахматом»

Вчера, 23:12
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин проанализировал эпизод с пенальти в ворота «Спартака» в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом».

  • В первом тайме вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, после чего тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот.
  • Главный судья матча Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака».

«Момент необычный. Я знаю, что в России этому уделили особое внимание. У нас в прошлом году был похожий момент, но пенальти не назначили. Теперь за такое нарушение назначается пенальти.

По факту с 1 июля были внесены изменения. Раньше такие эпизоды не трактовались как нарушение, но после инцидента, произошедшего в Лиге чемпионов, когда игрок «Атлетико» взял мяч в руки, а пенальти не был назначен, УЕФА разослал рекомендацию, согласно которой такие моменты должны наказываться пенальти. Неважно, катился мяч в момент, когда вратарь вводил его в игру, или нет.

Надеюсь, что департамент судейства довeл эту информацию до всех перед началом сезона. Поскольку команды получили все инструктивные письма, думаю, этот момент не должен вызывать у них вопросов. Хотя у меня есть большие сомнения, потому что, судя по количеству откликов, которые мы получили, именно этот эпизод вряд ли подробно разбирался на семинарах», – сказал Лапочкин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Лапочкин Сергей
Комментарии (2)
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FCSpartakM
1785702960
Лапочкин увидел правило, но трактовать его не знает как. Про преимущество начал затирать и тд. Вопрос только в том, что Макси мяч и не вводил по сути. Дай дураку Богу молиться.
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СПОРТ 21 века
1785703583
Отчасти необычный, но одиннадцатиметровый удар назначен правильно. Сейчас действительно современные изменения гласят, что за такое штрафуют одиннадцатиметровым ударом. Один раз вот так вот назначили, в следующий раз уже будут думать головой. Неужели легионерам не объяснили, что во время ввода мяча нельзя играть руками полевому игроку. Максименко отдавал пас Ву осознанно, следовательно, акцентировал внимание, что игра началась. А тот, очевидно, не понял, поэтому изволь тогда за это непонимание расплатиться.
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