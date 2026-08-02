«Момент необычный»: Лапочкин оценил пенальти в ворота «Спартака» с «Ахматом»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин проанализировал эпизод с пенальти в ворота «Спартака» в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом».

В первом тайме вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, после чего тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот.

Главный судья матча Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака».

«Момент необычный. Я знаю, что в России этому уделили особое внимание. У нас в прошлом году был похожий момент, но пенальти не назначили. Теперь за такое нарушение назначается пенальти.

По факту с 1 июля были внесены изменения. Раньше такие эпизоды не трактовались как нарушение, но после инцидента, произошедшего в Лиге чемпионов, когда игрок «Атлетико» взял мяч в руки, а пенальти не был назначен, УЕФА разослал рекомендацию, согласно которой такие моменты должны наказываться пенальти. Неважно, катился мяч в момент, когда вратарь вводил его в игру, или нет.

Надеюсь, что департамент судейства довeл эту информацию до всех перед началом сезона. Поскольку команды получили все инструктивные письма, думаю, этот момент не должен вызывать у них вопросов. Хотя у меня есть большие сомнения, потому что, судя по количеству откликов, которые мы получили, именно этот эпизод вряд ли подробно разбирался на семинарах», – сказал Лапочкин.