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Вторая Лига Б группа 3
Команды
СКА-Хабаровск-2
Александр Максименко
Александр Максименко
СКА-Хабаровск-2
22 марта 1996 (30)
#96 | Нападающий
170 см | 70 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Видео
Максименко прокомментировал свой удар кулаком в пах игрока «Оренбурга»
2024.05.26 08:29
31
Видео
Максименко ударил игрока «Оренбурга» кулаком в пах
2024.05.26 00:45
15
Филимонов высказался о вратарях «Спартака»
2024.05.24 10:03
12
Топ-10 игроков сезона РПЛ
2024.05.15 15:08
3
Определен лучший игрок «Спартака» в апреле
2024.05.07 14:40
4
Только 4 вратаря провели больше победных матчей за «Спартак», чем Максименко
2024.04.22 20:00
5
Максименко – лучший вратарь «Спартака» в 21-м веке по сухим матчам
2024.04.19 14:57
2
Кавазашвили назвал четырех лучших вратарей России
2024.04.18 18:01
6
Максименко: «Спартаку» повезло в матче с «Динамо»
2024.04.08 08:56
6
Абаскаль недоволен вратарями «Спартака»
2024.03.29 23:34
16
Дасаев считает спартаковских вратарей лучшими в РПЛ
2024.02.11 18:29
2
Максименко – о турнирном положении «Спартака»: «Уже ничего не сможем поменять»
2023.11.04 18:29
6
Максименко – о победе «Спартака» в Кубке России: «Бог все видит»
2022.06.01 21:44
11
Гбамен, Карраскаль, Языджи – в старте ЦСКА; Максименко, Чернов, Классен – в основе «Спартака»
2022.04.20 18:37
1
Максименко, Чернов, Игнатов – в основе «Спартака» на матч с «Рубином»; экс-спартаковцы Зуев, Ломовицкий, Бакаев выйдут у гостей
2022.04.16 17:53
Ребров: «Вратарская бригада «Спартака» в порядке. Я спокоен за Селихова и Максименко»
2021.11.06 23:14
7
Детский тренер Максименко: «Игроку надо добавить наглости. Раньше его глаза горели, а сейчас просто злые»
2021.10.26 16:37
6
Видео
Хинкель: «Максименко провел против «Динамо» выдающийся матч»
2021.03.14 10:06
7
Видео
«Что за тигр!». «Спартак» показал лучшие сейвы Максименко в 2020 году
2020.12.28 07:44
6
Видео
Максименко вручили «Золотого кабана» и «Гладиатора года» как лучшему игроку «Спартака» в прошлом сезоне
2020.12.09 21:33
6
Максименко, Маслов, Тикнизян – в старте молодежной сборной России на матч с Венгрией
2020.11.13 21:12
Тедеско – о победе над «Ротором»: «Большое спасибо Максименко»
2020.08.26 21:48
8
Максименко, Круговой, Чалов – в составе молодежной сборной на матчи отбора Евро-2021 с Болгарией и Польшей
2020.08.24 16:48
5
Максименко: «Внимательно изучил график соперников «Спартака». Сейчас для нас все очки на вес золота»
2019.10.17 23:58
2
Максименко: «Играть всю карьеру за «Спартак»? Почему бы и нет!»
2019.09.15 14:47
4
Максименко, Рассказов, Чалов – в основе молодежной сборной России на матч с болгарами
2019.09.10 19:58
4
Кононов: «Усиление в «Спартаке» будет однозначно. Максименко? Этот парень – будущее клуба»
2019.07.14 00:27
10
Видео
Максименко – на записи обращений к фанатам: «Я читать-то особо не умею»
2019.06.23 16:58
2
Видео
Максименко – об атаке на последних минутах у своих ворот: «У меня замерло сердце»
2018.11.09 06:32
4
Ребров – об игровой практике: «Что теперь, сидеть и горевать, говорить, какой я несчастный? Нужно работать»
2018.11.02 11:05
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