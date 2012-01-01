Гбамен, Карраскаль, Языджи – в старте ЦСКА; Максименко, Чернов, Классен – в основе «Спартака»

Ужас, а не состав. Скамейка вообще мрак. Спасибо Лёне.
Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников. Обляков, Мухин, Гбамен, Медина, Карраскаль, Языджи.
Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Зайнутдинов, Магнуссон, Ушаков, Яковлев, Заболотный.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Кофрие, Чернов, Классен, Мартинс, Зобнин, Бакаев, Игнатов, Николсон.
Запасные: Селихов, Свинов, Литвинов, Толстопятов, Сунгатулин, Шайхтдинов, Денисов, Рассказов, Маркитесов, Пруцев, Вл. Шитов, Соболев.
- Матч пройдет на «ВЭБ Арене». Начало – в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.