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Гбамен, Карраскаль, Языджи – в старте ЦСКА; Максименко, Чернов, Классен – в основе «Спартака»

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников. Обляков, Мухин, Гбамен, Медина, Карраскаль, Языджи.

Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Зайнутдинов, Магнуссон, Ушаков, Яковлев, Заболотный.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Кофрие, Чернов, Классен, Мартинс, Зобнин, Бакаев, Игнатов, Николсон.

Запасные: Селихов, Свинов, Литвинов, Толстопятов, Сунгатулин, Шайхтдинов, Денисов, Рассказов, Маркитесов, Пруцев, Вл. Шитов, Соболев.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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