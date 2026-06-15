2-кратный победитель Кубка России вошел в штаб «Челябинска»

В «Челябинске» из Первой лиги новый тренер вратарей. Это Илья Абаев.

«Тренерскую карьеру Илья Абаев начал в родном «Чертаново», где провел два сезона. Теперь свой богатый вратарский опыт он будет передавать нашим голкиперам.

Рады видеть в Челябинске, Илья Викторович», – написали челябинцы.