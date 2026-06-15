Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • 2-кратный победитель Кубка России вошел в штаб «Челябинска»

2-кратный победитель Кубка России вошел в штаб «Челябинска»

15 июня, 16:33
2

В «Челябинске» из Первой лиги новый тренер вратарей. Это Илья Абаев.

«Тренерскую карьеру Илья Абаев начал в родном «Чертаново», где провел два сезона. Теперь свой богатый вратарский опыт он будет передавать нашим голкиперам.

Рады видеть в Челябинске, Илья Викторович», – написали челябинцы.

  • Абаев сыграл в РПЛ и Первой лиге в 331 матче за разные клубы.
  • В составе «Локомотива» Илья Викторович стал двукратным обладателем Кубка России.
  • «Челябинск» тренирует Роман Пилипчук, бывший в штабе «Спартака» в последний чемпионский сезон-2016/17.

Еще по теме:
Московский клуб расстался с хавбеком из Беларуси 1
В «Урале» оценили слова Мбаппе в адрес стадиона в Екатеринбурге 1
Клуб, вылетевший из РПЛ, предложил снизить зарплату трем игрокам
Источник: телеграм-канал «Челябинска»
Россия. PARI Первая лига Россия. Кубок Челябинск Абаев Илья
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alexzinkowiew
1781534773
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Hector вернулся
1781540933
Кто это?
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
23
Реакция Газзаева на попадание в базу «Миротворца»*
18:21
3
Галактионов прояснил будущее Батракова в «Локомотиве»
17:59
4
Месси повторил еще один рекорд Клозе
17:50
Газзаев внесен в базу «Миротворца»*
17:39
3
Лапочкин объяснил, почему Месси не удалили в матче ЧМ-2026
17:17
5
ВидеоИвана Кнолль приехала на ЧМ-2026 – ее называли самой горячей болельщицей предыдущего чемпионата мира
17:05
11
Семак попросил «Зенит» побыстрее оформить два трансфера
16:53
10
ФотоЖена Месси отреагировала на хет-трик мужа в матче ЧМ-2026
16:40
4
«Локомотив» продлил контракт с основным защитником
16:31
2
Все новости
Все новости
Фото«Балтика» купила защитника «Пари НН» за 50 миллионов рублей
13:08
1
Байрамян выбрал новый клуб после 16 лет в «Ростове»
Вчера, 19:22
3
«Крылья Советов» подпишут форварда «Динамо»
Вчера, 16:17
Московский клуб расстался с хавбеком из Беларуси
Вчера, 14:00
1
В «Урале» оценили слова Мбаппе в адрес стадиона в Екатеринбурге
Вчера, 13:52
1
Фото«Торпедо» вернуло форварда в «Крылья» и рассталось с экс-вратарем «Спартака»
Вчера, 11:19
1
Московский клуб арендует экс-спартаковца у «Балтики»
Вчера, 09:00
1
Мбаппе назвал стадион в Екатеринбурге самым шумным после «Сантьяго Бернабеу»
Вчера, 00:53
2
2-кратный победитель Кубка России вошел в штаб «Челябинска»
15 июня
2
Клуб, вылетевший из РПЛ, предложил снизить зарплату трем игрокам
15 июня
Московский клуб просмотрит россиянина из португальской команды
15 июня
1
Российского тренера уличили в безволии и бесхарактерности
14 июня
2
Защитник «Зенита» может перейти в клуб Первой лиги
14 июня
3
«Спартак» и ЦСКА поборются за игрока «Балтики»
14 июня
4
«Торпедо» вернуло в «Ростов» полузащитника, выступавшего за сборную России
14 июня
Юран объяснил уход из «СКА-Хабаровска» спустя две недели после назначения
13 июня
3
Юран раскрыл подробности переговоров с «Уралом»
13 июня
1
В России закрывается еще один клуб
13 июня
1
Юран прокомментировал назначение в новый клуб
13 июня
7
Известны участники стыковых матчей за место в Первой лиге
13 июня
1
Определился еще один новичок сезона Первой лиги
13 июня
Денежные подробности трансфера защитника «Пари НН» в «Балтику»
13 июня
«Надо брать Дзюбу!»: у форварда появился вариант в Первой лиге
13 июня
2
Президент «Урала» Иванов назвал причину назначения Юрана
13 июня
2
Ташуев определил позиции, которые нужно усилить «Краснодару»
13 июня
4
«Сочи» объявил об уходе словенского легионера
13 июня
Клуб Бердыева подпишет экс-вратаря «Зенита»
12 июня
Раскрыт размер зарплаты Юрана в новом клубе
12 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 