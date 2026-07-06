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Клуб РПЛ договорился о трансфере хавбека в команду Первой лиги

Вчера, 14:10

«Динамо Мх» договорилось с «Уфой» о трансфере в клуб Первой лиги центрального полузащитника Шамиля Исаева.

Два с половиной предыдущих сезона хавбек играл за команду из Башкортостана на правах аренды. Соглашение игрока с «Уфой» рассчитано до 2028 года.

«Благодарим Шамиля за время, посвященное «Динамо», и желаем успехов в дальнейшей карьере 🙌», – говорится в сообщении махачкалинцев.

  • 22-летний Исаев в минувшем сезоне провел за «Уфу» 29 матчей.
  • За «Динамо Мх» воспитанник дагестанского футбола с 2021 года провел 46 матчей, отметился 1 голом и 1 ассистом.

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Источник: официальный сайт «Уфы»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Трансферы Уфа Динамо Мх Исаев Шамиль
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