Клуб РПЛ договорился о трансфере хавбека в команду Первой лиги

«Динамо Мх» договорилось с «Уфой» о трансфере в клуб Первой лиги центрального полузащитника Шамиля Исаева.
Два с половиной предыдущих сезона хавбек играл за команду из Башкортостана на правах аренды. Соглашение игрока с «Уфой» рассчитано до 2028 года.
«Благодарим Шамиля за время, посвященное «Динамо», и желаем успехов в дальнейшей карьере 🙌», – говорится в сообщении махачкалинцев.
- 22-летний Исаев в минувшем сезоне провел за «Уфу» 29 матчей.
- За «Динамо Мх» воспитанник дагестанского футбола с 2021 года провел 46 матчей, отметился 1 голом и 1 ассистом.
Источник: официальный сайт «Уфы»