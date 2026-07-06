Клуб РПЛ договорился о трансфере хавбека в команду Первой лиги

«Динамо Мх» договорилось с «Уфой» о трансфере в клуб Первой лиги центрального полузащитника Шамиля Исаева.

Два с половиной предыдущих сезона хавбек играл за команду из Башкортостана на правах аренды. Соглашение игрока с «Уфой» рассчитано до 2028 года.

«Благодарим Шамиля за время, посвященное «Динамо», и желаем успехов в дальнейшей карьере 🙌», – говорится в сообщении махачкалинцев.