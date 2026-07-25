Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Факелом»

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев высказался после матча 1-го тура РПЛ против «Факела» (2:1).

Воронежцы вели по ходу встречи.

Это был их первый матч после возвращения в РПЛ.

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев ранее тренировал «Факел».

– Можно сказать, что в сегодняшней игре на первый план вышли эмоции?

– Конечно, мы не в оптимальной форме. Ничья была бы закономерным результатом. Много было простых передач в борьбу, в принципе, «Факел» так и прошел Первую лигу. Был план, мы его выполнили, и замены, которые мы совершили, привели ко второму голу.