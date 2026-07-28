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  • Экс-хавбек «Спартака» Зотов перешел из «Рубина» в медиаклуб

Экс-хавбек «Спартака» Зотов перешел из «Рубина» в медиаклуб

Сегодня, 12:59

Полузащитник Александр Зотов подписал контракт с ФК «10».

«Мощное усиление с колоссальным опытом игры на высшем уровне! Добро пожаловать в команду. Вместе к победам и успехам 🤜», – говорится в сообщении медиаклуба.

35-летний воспитанник «Спартака» Зотов ранее также выступал в РПЛ за «Арсенал», «Енисей», «Динамо», а его последним клубом был «Рубин».

ФК «10» 30 июля сыграет в 1-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России с «Космосом».

Ранее ФК «10» подписал Илью Кухарчука. 35-летний нападающий выступал за «Химки», «Нижний Новгород», «Анжи» и другие клубы. Последней командой форварда был «Черноморец».

«Рубин» ранее отдал в аренду в «Динамо СПб» 23-летнего атакующего полузащитника Артема Зияисова до конца 2026 года. В первой половине 2026 года он выступал на правах аренды в «Ижевске».

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Источник: телеграм-канал «ФК 10 || ФК Десять»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Трансферы Черноморец ФК 10 Рубин Динамо СПб Кухарчук Илья Зотов Александр Зотов Александр Зияисов Артем
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