Экс-хавбек «Спартака» Зотов перешел из «Рубина» в медиаклуб

Полузащитник Александр Зотов подписал контракт с ФК «10».

«Мощное усиление с колоссальным опытом игры на высшем уровне! Добро пожаловать в команду. Вместе к победам и успехам 🤜», – говорится в сообщении медиаклуба.

35-летний воспитанник «Спартака» Зотов ранее также выступал в РПЛ за «Арсенал», «Енисей», «Динамо», а его последним клубом был «Рубин».

ФК «10» 30 июля сыграет в 1-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России с «Космосом».

Ранее ФК «10» подписал Илью Кухарчука. 35-летний нападающий выступал за «Химки», «Нижний Новгород», «Анжи» и другие клубы. Последней командой форварда был «Черноморец».

«Рубин» ранее отдал в аренду в «Динамо СПб» 23-летнего атакующего полузащитника Артема Зияисова до конца 2026 года. В первой половине 2026 года он выступал на правах аренды в «Ижевске».