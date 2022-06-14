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Александр Зотов
€ 100 тыс
Александр Зотов
27 августа 1990 (36), Аскиз
#21 | Полузащитник
175 см | 68 кг
Россия
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Публикации
Фото
Экс-хавбек «Спартака» Зотов перешел в медиаклуб
28 июля
1
Фото
«Рубин» расстался с 35-летним воспитанником «Спартака»
18 мая
3
Зотов: «Перешел бы в команду из РПЛ, если бы не «Рубин». Клуб входит в топ-5 в России»
2022.06.14 22:11
1
Новички «Рубина» будут получать в ФНЛ до 1,5 миллиона рублей месяц. Клуб подписал уже пятерых игроков
2022.06.01 01:04
6
«Рубин» объявил пятерых новичков за день. Все – полузащитники
2022.05.31 21:59
3
«Рубин» объявил о переходе Чуперки и Зотова. Это первые трансферы клуба после вылета в ФНЛ
2022.05.31 20:18
1
«Рубин» близок к подписанию полузащитника «Енисея» Зотова
2022.05.27 14:57
1
Видео
«Енисей» с помощью отбеливателя выбрал цвет формы на матч с ЦСКА
2018.12.08 09:56
12
Нестеренко, Зотов, Кутьин – в составе «Енисея» на матч с «Уралом»; Брызгалов, Бикфалви, Араторе сыграют у гостей
2018.09.22 10:37
Зотов – о матче с «Зенитом: «Мы не подарок. Пускай попробуют нас обыграть»
2018.07.29 12:36
Зотов перешел из «Динамо» в «Енисей» на правах аренды
2018.07.20 16:12
3
Широков: «Пока «Динамо» планирует расстаться только с Зотовым»
2018.06.05 20:07
5
Хохлов: «Цаллагов вернется в «Зенит». Зотову ищем новую команду»
2018.05.18 16:59
3
Зотов, Сапета и Тиам отправились на сбор с молодежной командой «Динамо»
2018.02.08 16:16
1
Полузащитник «Динамо» на правах аренды может перейти в «СКА-Хабаровск»
2018.02.07 17:23
Хавбек «Динамо» Зотов может перейти в «Енисей»
2018.02.05 12:47
Хавбек «Динамо» Зотов может перейти в «Оренбург»
2018.02.03 13:11
1
Погребняк, Сапета и Зотов пропустят сбор «Динамо»
2018.01.11 15:54
7
Зотов: «Зенит» в этом сезоне выглядит мощно»
2017.09.07 08:53
10
Видео
«Динамо» забило три безответных гола «Амкару»
2017.08.05 19:23
6
Зотов хочет попасть в сборную России
2017.07.20 09:43
3
Зотов: «Спасибо «Спартаку», что воспитал меня»
2017.07.20 08:04
7
Зотов: «Успокоенность «Спартака» – не наши проблемы»
2017.07.20 06:41
Зотов: «Динамо» обязано быть на первом месте в ФНЛ»
2016.08.24 01:31
1
Новички «Динамо» выбрали игровые номера на предстоящий сезон
2016.06.28 15:19
3
Фото
Темников, Рыков, Сапета и Нарубин – в «Динамо»
2016.06.15 15:30
8
Зотов прибыл на базу «Динамо» для подписания контракта
2016.06.15 12:42
2
Три потенциальных новичка «Динамо» побывали в Новогорске
2016.06.15 12:19
2
«Спартак» объявил об уходе Зотова
2016.06.14 19:39
22
«Рубин» ведет переговоры с полузащитником «Спартака» Зотовым
2016.06.12 21:40
9
1
2
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