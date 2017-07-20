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    Зотов хочет попасть в сборную России

    Полузащитник «Динамо» Александр Зотов рассказал о целях своей команды на стартовавший сезон, а также о своих личных амбициях. Футболист рассчитывает получить вызов в национальную команду России.

    — Насколько было удобно для «Динамо» по возвращении в РФПЛ сразу сыграть со столь грозным соперником? Может быть, было проще вкатываться в играх с менее серьезными оппонентами?

    — Какая разница, когда играть с чемпионом? Все равно по ходу сезона мы бы со «Спартаком» встретились, а раньше или позже, думаю, это не столь важно. Не мы же составляем календарь.

    — «Спартак» показывает чемпионский футбол?

    — Ну, раз они чемпионы, значит, именно это и есть чемпионский футбол. Они предложили нам высокие скорости в первой части игры, и, пока мы привыкали к такому темпу, пропустили два мяча.

    — Какие задачи стоят перед «Динамо» на нынешний сезон?

    — Понятно, что мы хотим забраться как можно выше в турнирной таблице. В мае посмотрим, что у нас в итоге получится.

    — А какие у вас личные задачи?

    — Максимальная — попасть в сборную.

    — Думаете, реально столь серьезно прибавить, чтобы попасть на ЧМ-2018?

    — Все будет зависеть только от меня. Если буду хорошо выглядеть на поле, наверное, тренер национальной команды обратит на меня внимание.

    Источник: Известия

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    20.07.2017 09:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 20 июля 2017, 10:51

      Это вряд ли .

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 20 июля 2017, 10:22

      В сборную - хорошее желание. Так держать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 20 июля 2017, 09:56

      Каждый третий Россиянин хочет попасть в сборную, картину там уже не испортит никто, ниже некуда

      1
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