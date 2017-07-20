Зотов хочет попасть в сборную России

Полузащитник «Динамо» Александр Зотов рассказал о целях своей команды на стартовавший сезон, а также о своих личных амбициях. Футболист рассчитывает получить вызов в национальную команду России.

— Насколько было удобно для «Динамо» по возвращении в РФПЛ сразу сыграть со столь грозным соперником? Может быть, было проще вкатываться в играх с менее серьезными оппонентами?

— Какая разница, когда играть с чемпионом? Все равно по ходу сезона мы бы со «Спартаком» встретились, а раньше или позже, думаю, это не столь важно. Не мы же составляем календарь.

— «Спартак» показывает чемпионский футбол?

— Ну, раз они чемпионы, значит, именно это и есть чемпионский футбол. Они предложили нам высокие скорости в первой части игры, и, пока мы привыкали к такому темпу, пропустили два мяча.

— Какие задачи стоят перед «Динамо» на нынешний сезон?

— Понятно, что мы хотим забраться как можно выше в турнирной таблице. В мае посмотрим, что у нас в итоге получится.

— А какие у вас личные задачи?

— Максимальная — попасть в сборную.

— Думаете, реально столь серьезно прибавить, чтобы попасть на ЧМ-2018?

— Все будет зависеть только от меня. Если буду хорошо выглядеть на поле, наверное, тренер национальной команды обратит на меня внимание.