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«Рубин» близок к подписанию полузащитника «Енисея» Зотова

«Рубин» работает над трансфером хавбека «Енисея» Александра Зотова.

31-летний футболист в ближайшее время заключит с казанским клубом контракт, по условиям которого его зарплата составит 1,5 миллиона рублей в месяц.

Полузащитник достанется «Рубину» бесплатно, поскольку имеет статус свободного агента.

  • Зотов – воспитанник «Спартака».
  • В прошедшем сезоне он забил 4 гола и сделал 8 ассистов в 36 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 400 тысяч евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»

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