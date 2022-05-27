«Рубин» близок к подписанию полузащитника «Енисея» Зотова

«Рубин» работает над трансфером хавбека «Енисея» Александра Зотова.
31-летний футболист в ближайшее время заключит с казанским клубом контракт, по условиям которого его зарплата составит 1,5 миллиона рублей в месяц.
Полузащитник достанется «Рубину» бесплатно, поскольку имеет статус свободного агента.
- Зотов – воспитанник «Спартака».
- В прошедшем сезоне он забил 4 гола и сделал 8 ассистов в 36 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 400 тысяч евро.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: «Чемпионат»