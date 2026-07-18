Клуб Первой лиги уличили в наборе игроков по блату

Агент, юрист Антон Смирнов высказался о трансферной работе костромского «Спартака» из Первой лиги.

«Пришел Евгений Таранухин, сразу привел в команду своего племянника Дмитрия Каптиловича. Причем это не фигура речи, он реально его племянник.

В этот клуб можно устраиваться по блату и родственным связям. Будем знать», – написал Смирнов.