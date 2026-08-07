Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский оценил перспективы команды в сезоне РПЛ.
«Зенит» – явный фаворит на победу в РПЛ. Об этом говорит начало сезона. Команда почти не замечает соперников.
Конкуренты потеряли своих лидеров, а «Зенит» оставил всех ведущих игроков. Команда хочет закрыть вопрос с чемпионством как можно скорее.
В этот раз «Зенит» решил не тянуть до последнего тура», – сказал Березовский.
- «Зенит» после двух туров лидирует в РПЛ.
- Ближайший соперник – «Родина».
- Березовский сейчас тренирует костромской «Спартак».
Источник: Metaratings