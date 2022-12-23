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    Роман Березовский

    Тренер
    Имя Роман
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Березовский
    Гражданство Армения
    Дата рождения 5 августа 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сочи 2 0 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.11.2019 Уфа 1 : 1 Сочи
    08.12.2019 Сочи 1 : 1 Рубин
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