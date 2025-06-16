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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Спартак К
Роман Березовский
Роман Березовский
Спартак К
Армения
5 августа 1974 (52)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
7 августа
2
Экс-зенитовец возглавил костромской «Спартак»
11 июля
2
«Спартак К» определился с новым тренером
11 июля
2
Фото
Березовский нашел новую работу в футболе
3 июня
2
Березовский дал прогноз, сколько Акинфеев еще будет играть
31 марта
3
Появилось объяснение, почему ЦСКА провалил старт весны
31 марта
2
Березовский назвал двух лучших вратарей РПЛ
13 февраля
1
Экс-голкипер «Зенита» назвал двух лучших вратарей в российской истории клуба
20 января
Березовский сказал, что будет мотивировать «Зенит» в новом сезоне
2025.06.16 09:33
2
Березовский назвал лучшего легионера в истории «Зенита»
2025.05.31 00:12
2
Березовский прокомментировал готовящийся трансфер Сперцяна в «Интер»
2025.04.01 23:26
6
Березовский ответил, в чем Сафонов лучше Акинфеева
2024.10.08 16:55
5
Березовский раскрыл размер зарплат в чемпионате Армении
2023.05.16 17:46
Березовский не включил Сафонова в топ-3 лучших вратарей РПЛ
2023.05.15 23:33
3
«Всем нам чуть-чуть обидно из-за его выбора». Березовский – о решении Захаряна выступать за Россию вместо Армении
2022.12.23 17:47
1
Тренер сборной Армении – о переходе Захаряна в «Челси»: «Арсен пытается спасти свою карьеру»
2022.08.29 15:53
2
Березовский – о Мхитаряне в РПЛ: «В будущем конечно. Доиграет контракт с «Ромой», а там будет смотреть»
2021.11.16 16:49
2
Акинфеев побил рекорд Березовского по отраженным пенальти в чемпионате России
2020.11.09 09:36
9
Вратарь «Динамо» Лещук рассказал, чему его научили Шунин, Габулов и Березовский
2020.05.08 16:32
Фото
Экс-тренер «Сочи» Березовский возглавил «Пюник»
2020.01.08 16:28
«Сочи» объявил об уходе Березовского из клуба
2019.12.31 12:36
Березовский покинул «Сочи» и может продолжить карьеру в Армении
2019.12.29 19:09
1
Березовский выставил на матч с «Рубином» Кудряшова, Новосельцева, Мостового; Могилевец, Подберезкин, Зуев сыграют у казанцев
2019.12.08 15:20
2
Березовский: «В следующем году «Сочи» будет претендовать на Лигу Европы. Сто процентов»
2019.12.04 09:50
12
Фото
«Уфа»: «Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно регламенту, будем пытаться перенести матч»
2019.12.03 13:31
6
Березовский – о переносе матча с «Оренбургом»: «Очень достойный поступок наших коллег. Спасибо им»
2019.11.30 13:59
2
Березовский – об ангине в «Сочи»: «Может, чудом выберемся из этой ситуации»
2019.11.29 20:32
7
Березовский: «Логичнее было бы сыграть в Уфе летом. Толчок ангине в «Сочи» дал матч с «Уфой». Все слегли»
2019.11.29 18:53
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