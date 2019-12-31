«Сочи» объявил об уходе Березовского из клуба

Роман Березовский покинул тренерский штаб «Сочи», сообщает официальный сайт клуба.

«Для меня это было незабываемое время! Самые лучшие воспоминания о людях и о городе! Если будет возможность, обязательно буду приезжать в Сочи! Наилучшие пожелания всем!

Большое желание, чтобы людей на стадионе становилось все больше, а игра и результаты все лучше и лучше! С наступающим, сочинцы!» – прокомментировал свой уход 45-летний специалист.