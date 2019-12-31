«Сочи» объявил об уходе Березовского из клуба

Роман Березовский покинул тренерский штаб «Сочи», сообщает официальный сайт клуба.
«Для меня это было незабываемое время! Самые лучшие воспоминания о людях и о городе! Если будет возможность, обязательно буду приезжать в Сочи! Наилучшие пожелания всем!
Большое желание, чтобы людей на стадионе становилось все больше, а игра и результаты все лучше и лучше! С наступающим, сочинцы!» – прокомментировал свой уход 45-летний специалист.
- Березовский работал в тренерском штабе «Сочи» с июня 2019 года.
- С 20 ноября по 8 декабря исполнял обязанности главного тренера южан.
- Березовский может продолжить карьеру в Армении.
Источник: Официальный сайт «Сочи»