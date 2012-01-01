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    «Сочи» объявил об уходе Березовского из клуба

    Роман Березовский покинул тренерский штаб «Сочи», сообщает официальный сайт клуба.

    «Для меня это было незабываемое время! Самые лучшие воспоминания о людях и о городе! Если будет возможность, обязательно буду приезжать в Сочи! Наилучшие пожелания всем!

    Большое желание, чтобы людей на стадионе становилось все больше, а игра и результаты все лучше и лучше! С наступающим, сочинцы!» – прокомментировал свой уход 45-летний специалист.

    • Березовский работал в тренерском штабе «Сочи» с июня 2019 года.
    • С 20 ноября по 8 декабря исполнял обязанности главного тренера южан.
    • Березовский может продолжить карьеру в Армении.

    Источник: Официальный сайт «Сочи»

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