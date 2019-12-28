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    Березовский покинул «Сочи» и может продолжить карьеру в Армении

    Роман Березовский покинул должность тренера вратарей «Сочи» и может продолжить карьеру в Армении.

    Ухожу из «Сочи» с яркими впечатлениями. Сочи – это не просто прекрасный город, но и замечательный клуб. Для меня было важно познакомиться с большим количеством настоящих профессионалов. Здесь я закалился и начал больше ценить человеческие отношения.

    Если я получу возможность тренировать армянский клуб, кажется, вернусь домой. Моя футбольная жизнь началась в Армении, и эта связь никогда не прерывалась.

    Буду очень рад возглавить армянский клуб, тогда появится возможность быть ближе к национальной сборной, и не исключено, что буду готовить футболистов для нашей первой и самой важной команды.

    Идут переговоры, но до официального подписания договора никаких других деталей раскрыть сейчас не могу», – отметил Березовский.

    • Березовский входил в тренерский штаб «Сочи» летом 2019 года.
    • В ноябре армянский специалист несколько недель был и.о. главного тренера.

    Березовский: «В следующем году «Сочи» будет претендовать на Лигу Европы. Сто процентов»

    Источник: Армения Sputnik

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