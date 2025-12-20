Дзюбе и Кержакову предложили провести бой за звание лучшего бомбардира сборной России

Виктор Ладненко, блогер и продюсер Отара Кушанашвили, отреагировал на решение ФИФА записать на Александра Кержакова еще один гол за сборную России.

Теперь 31-й гол Кержакова за Россию должен утвердить РФС.

После этого в списке лучших бомбардиров сборной России вновь будет двоевластие – на вершине помимо Кержакова будет Артем Дзюба.

Кержаков покинул сборную России в 2016 году.

«Тут говорят, что тот самый гол Германии ФИФА переписала на Кержакова, и теперь он сравнялся с Дзюбой.

Предлагаю Валерию Карпину вызвать двоих на ближайший товарняк, дать обоим 90 минут и решить, чей рекорд.

Либо идея для Камила Гаджиева: организуем поединок Кержаков-Дзюба под эгидой Fights Nights, рубим кэш, а кто победил, тот и рекордсмен!» – написал Ладненко.