Дзюбе и Кержакову предложили провести бой за звание лучшего бомбардира сборной России

Виктор Ладненко, блогер и продюсер Отара Кушанашвили, отреагировал на решение ФИФА записать на Александра Кержакова еще один гол за сборную России.
- Теперь 31-й гол Кержакова за Россию должен утвердить РФС.
- После этого в списке лучших бомбардиров сборной России вновь будет двоевластие – на вершине помимо Кержакова будет Артем Дзюба.
- Кержаков покинул сборную России в 2016 году.
«Тут говорят, что тот самый гол Германии ФИФА переписала на Кержакова, и теперь он сравнялся с Дзюбой.
Предлагаю Валерию Карпину вызвать двоих на ближайший товарняк, дать обоим 90 минут и решить, чей рекорд.
Либо идея для Камила Гаджиева: организуем поединок Кержаков-Дзюба под эгидой Fights Nights, рубим кэш, а кто победил, тот и рекордсмен!» – написал Ладненко.
Источник: телеграм-канал Виктора Ладненко