Джикии предложили вариант в РПЛ

Блогер Роман Герасимов предложил осуществить трансфер Георгия Джикии из «Антальяспора» в ЦСКА.

«Отличный вариант для ЦСКА на замену Дивееву.

Паспорт есть, РПЛ знает, чемпионский багаж тоже не забыл, всего 32 года – не возраст для центрального защитника. Правда, по ощущениям ему было 32, когда уходил из «Спартака», но это комплимент: Джикия не стареет. Ещe и слева может выйти, если вспомнит молодость.

Стоит всего миллион, зарплата небольшая по меркам ЦСКА. Евгений Шевелев как раз хотел людей с опытом. Идеально – хоть один трансфер из Турции должен случиться», – написал Герасимов.