Джикии предложили вариант в РПЛ

Блогер Роман Герасимов предложил осуществить трансфер Георгия Джикии из «Антальяспора» в ЦСКА.
«Отличный вариант для ЦСКА на замену Дивееву.
Паспорт есть, РПЛ знает, чемпионский багаж тоже не забыл, всего 32 года – не возраст для центрального защитника. Правда, по ощущениям ему было 32, когда уходил из «Спартака», но это комплимент: Джикия не стареет. Ещe и слева может выйти, если вспомнит молодость.
Стоит всего миллион, зарплата небольшая по меркам ЦСКА. Евгений Шевелев как раз хотел людей с опытом. Идеально – хоть один трансфер из Турции должен случиться», – написал Герасимов.
- В этом сезоне Джикия сыграл 12 матчей в Суперлиге и один в Кубке Турции.
- В чемпионате Георгий провeл на поле 984 минуты, забил 2 гола.
- Джикия брал РПЛ со «Спартаком».
Источник: телеграм-канал Романа Герасимова