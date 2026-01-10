Введите ваш ник на сайте
«Зенит» и ЦСКА могут в течение суток обменяться игроками

10 января, 16:43
8

Обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА все ближе.

  • В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду. Сообщалось, что зенитовцы доплатят 2 миллиона евро в рамках сделки.
  • 26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 миллиона евро.
  • 24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 миллиона евро.

«Обмен Дивеева на Гонду может завершиться в течение суток: ЦСКА четвертый день ждет «Зенит», чтобы совершить трансфер. 24-летний аргентинец давно и успешно прошел медобследование, контракт Гонду с москвичами согласован.

Однако москвичи не могут закрыть сделку, пока в Питере еще идут затянувшиеся предконтрактные процессы по Дивееву. Как только газовые решат все нюансы, обмен будет оформлен официально.

Это вопрос часов или ближайших суток», – написал источник.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Гонду Лусиано
Garrincha58
1768053085
затягивается... всё никак наверняка медосмотр пройти не может защитник
Ответить
Император Бомжей
1768053264
Дивеев тоже прошел медосмотр, просто кто то в Питере из запоя не вышел и не может поставить подпись свою руководящую, в понедельник выйдет с будуна и поставит, так что считайте все уже свершилось)))
Ответить
Император 1
1768053270
Заканчивайте уже
Ответить
brаtskij
1768058358
Действительно, заканчивайте уже и перевернём эту страницу истории дальше.
Ответить
Ник Уволен1
1768059528
Лучше бы не слышать такой ужас.
Ответить
Mirak92
1768060590
Да сколько можно одно и тоже!!! Там новостей жопой жуй. То вы жердсона то про обмен это мусолите. Как перейдут. Пишите. Конченые редактурщики
Ответить
