«Зенит» и ЦСКА могут в течение суток обменяться игроками

Обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА все ближе.

В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду. Сообщалось, что зенитовцы доплатят 2 миллиона евро в рамках сделки.

26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 миллиона евро.

24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 миллиона евро.

«Обмен Дивеева на Гонду может завершиться в течение суток: ЦСКА четвертый день ждет «Зенит», чтобы совершить трансфер. 24-летний аргентинец давно и успешно прошел медобследование, контракт Гонду с москвичами согласован.

Однако москвичи не могут закрыть сделку, пока в Питере еще идут затянувшиеся предконтрактные процессы по Дивееву. Как только газовые решат все нюансы, обмен будет оформлен официально.

Это вопрос часов или ближайших суток», – написал источник.